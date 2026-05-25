Ružić: Za hakerski napad na stranicu Ministarstva kriva je ljudske greška, gubitak lozinke

Na stranicama Ministarstva osvanule su provokativne poruke i animirani sadržaj, a ministar Alen Ružić kaže da je uzrok upada bio gubitak jedne lozinke

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je u ponedjeljak da je napad na stranice Ministarstva bio posljedica ljudske pogreške i gubitka jedne lozinke, otklonjen je jutros oko devet sati i ni u nijednom trenutku baze podataka nisu bile ugrožene.  Na portalu Ministarstva jučer je osvanula poruka "Smrt ustašama, živela Velika Srbija", nakon čega stranica više nije bila dostupna. Jutros se na podstranicama Ministarstva pojavljivao pri dnu animirani video djevojke praćen glazbom i poveznica na Telegram kanal INF Grupe koja je preuzela odgovornost za neovlašteni upad.

"Ni u jednom trenutku nije došlo do zahvaćanja bilo kakvih baza podataka, niti je došlo do ulaska u informacijske baze naših djelatnika, korisnika, a ni ustanova ili tijela koje su u sustavu socijale, sustavu obitelji ili sustavu mirovina", kazao je Ružić novinarima na Konferenciji o programima podrške udrugama umirovljenika i o povezivanju generacija 

Naveo je i da je utvrđen razlog ulaska. "To je ljudski faktor u smislu gubitka jedne lozinke, tako da je to prevenirano, sustav je potpuno siguran, najviši stupanj kibernetičke sigurnosti. Možemo jamčiti da se, osim eventualne ljudske pogreške koja je kao i u ovom slučaju uvijek moguća, da se neće ponoviti i da možemo biti potpuno sigurni za podatke naših korisnika, građana i djelatnika, odnosno svih onih podataka s kojima mi radimo svakog dana", kazao je.

Vezano za ukidanje poreza na mirovine o čemu posljednjih dana pišu mediji, rekao je da Vlada o svakoj odluci koju donese detaljno promišlja.

"Tako i u ovom slučaju poreza na mirovine, uvjeravam vas da će se sve implikacije, daleko od bilo kakve politizacije i daleko od bilo kakvog iznošenja jednostranih mišljenja, vrlo odgovorno na korist građana donijeti. Kad govorimo o mirovinama, o upravljanju ukupnim gospodarstvom, ukupnim prihodima, mi govorimo o razvoju društva, o sidrenju cijena, o borbi protiv inflacije, o 55 milijuna eura koje je ciljano u energetskoj krizi ova Vlada dala samo za ugrožene skupine", rekao je.

Za kritike da se ukidanjem poreza na mirovine ide na ruku onima s višim mirovinama, rekao je da "spekulacije na tu temu služe za zabavu nekih".

Ministar je poručio da je u sustavu socijalne skrbi spreman na kritike i prijedloge za poboljšanja, upitan što kao manjkavosti vidi u sustavu socijale.

Naime, udruga sudaca jučer je apelirala na sve institucije da, ako vide da nešto treba poboljšati u sustavu, to i naprave.

"Tu smo u funkciji građana da bi ispravljali nesavršenosti i činili sustav boljim. Stvari koje nisu idealne, popravit ćemo", kazao je.

Dodao je da zna da se čeka na vještačenje za inkluzivne dodatke, poručivši da ne bježi od toga te je odgovornost njega kao ministra da to ubrza.

Poručio je da ne može prozivati nikoga, ali i upitao je li nam baš 500.000 prijava trebalo. S druge strane, problem je, rekao je ministar, velikim djelom riješen. Centar za vještačenje rješavao je 8000 zahtjeva mjesečno, a sad ih rješava 20.000, mislim da je to poboljšanje.

