Najveći europski niskobudžetni avioprijevoznik Ryanair objavio je danas kako će svoju bazu u zagrebačkoj zračnoj luci dr. Franjo Tuđman otvoriti 23. srpnja, što je dva mjeseca ranije od prvotnog plana.

Uz ranije otvaranje baze let na relaciji Zagreb - Milano počet će s putovanjima od 17. lipnja što je također ranije od planiranog.

Ovo će omogućiti hrvatskim putnicima da rezerviraju letove za London Stansted, Bruxelles-Charleroi, Gothenburg-Landvetter, Milan-Bergamo i Rome-Ciampino od lipnja, odnosno od srpnja. Dodatnih devet ruta bit će dostupno za rezervaciju od rujna, uključujući i dvije nove rute za Malmö i Düsseldorf Weeze.

U znak slavlja zbog otvaranje ove baze Ryanair nudi karte za letove po cijeni od samo 39 kuna za sva putovanja do 31. listopada, a jedini uvjet je da rezervaciju morate napraviti do 13. svibnja.

- Oduševljeni smo što smo ubrzali lansiranje naše nove baze u Zagrebu, koja će našim hrvatskim potrošačima ponuditi popularna odredišta gotovo dva mjeseca ranije od planiranog. Ovo napredno otvaranje otvorit će rute prema europskim žarištima poput Londona Stansteda, Göteborga i Rima od srpnja. Također smo sretni što možemo najaviti daljnje dvije nove rute za Malmö i Düsseldorf Weeze, oba od rujna po dva polazna leta tjedno - rekao je komercijalni direktor Ryanaira, Jason McGuinness.

S obzirom da se ograničenja putovanja zbog pandemije redovito mijenjaju, putnici sada mogu rezervirati letove, znajući da, ako trebaju odgoditi ili promijeniti datum putovanja, to mogu učiniti do dva puta uz naknadu s nultom promjenom do kraja listopada 2021, poručili su iz Ryanaira.