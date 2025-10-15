Obavijesti

News

Komentari 0
VIŠE LETOVA ZA NAS?

Ryanair smanjuje kapacitete u Njemačkoj zbog visokih nameta i planira ih seliti u druge zemlje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ryanair smanjuje kapacitete u Njemačkoj zbog visokih nameta i planira ih seliti u druge zemlje
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Ryanair je upozorio njemačku vladu da će prebaciti kapacitete u druge zemlje EU-a ako službeni Berlin ne vrati zrakoplovni namet na razinu iz razdoblja prije svibnja 2024. godine.

Irski diskontni zračni prijevoznik Ryanair izvijestio je u srijedu da će ove zime smanjiti kapacitete u Njemačkoj, navodeći kao razlog visoke namete u zračnim lukama.

Ryanairovi ukupni kapaciteti u Njemačkoj spustit će se time ispod razine iz prošlogodišnje zime zbog nameta koji spadaju među najviše u Europi, naglašavaju u kompaniji.

Potez će rezultirati gubitkom 800.000 mjesta u Ryanairovim zrakoplovima i obustavom letova na 24 rute koje obuhvaćaju devet zračnih luka u Njemačkoj, uključujući Berlin, Hamburg i Memmingen.

IZBJEGNUTA TRAGEDIJA Drama Ryanaira. Dva puta nije mogao sletjeti. Ostalo mu goriva za samo šest minuta leta
Drama Ryanaira. Dva puta nije mogao sletjeti. Ostalo mu goriva za samo šest minuta leta

U zračnim lukama u Dortmundu, Dresdenu i Leipzigu kompanija i dalje neće poslovati.

Smanjivanje kapaciteta "apsolutno je moguće spriječiti", naglasio je direktor marketinga Dara Brady, pozivajući njemačkog ministra prometa Patricka Schniedera da "poduzme hitne mjere za reformu posrnulog njemačkog zrakoplovnog sustava".

Ryanair je upozorio njemačku vladu da će prebaciti kapacitete u druge zemlje EU-a ako službeni Berlin ne vrati zrakoplovni namet na razinu iz razdoblja prije svibnja 2024. godine.

Ako vlada poništi povećanje nameta i ako smanji troškove pristupa njemačkim zračnim lukama, Ryanair je naznačio da bi mogao proširiti flotu za 30 zrakoplova, procijenivši iznos tog ulaganja na tri milijarde dolara.

Irska kompanija traži od njemačke vlade i da snizi naknade za kontrolu zračnog prometa, podsjeća novinska agencija dpa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
Hamas pogubljuje ljude u Gazi
POKOLJ U GAZI

Hamas pogubljuje ljude u Gazi

Hamas je optužio pogubljene za suradnju s izraelskom vojskom
EKSKLUZIVNO Novac od kredita branitelja trošili su na provode, aute i skupe hotele u Srbiji!
NOVI DETALJI AFERE JAGODE

EKSKLUZIVNO Novac od kredita branitelja trošili su na provode, aute i skupe hotele u Srbiji!

Svjedoci i bivši zaposlenici su na sudu ustvrdili da je Branko Stefanović živio na visokoj nozi dok su braniteljima sjele ovrhe. Razvili su i posebnu shemu kako da novac kredita završi u njegovu džepu: 'To je pranje novca'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025