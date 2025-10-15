Ryanair smanjuje kapacitete u Njemačkoj zbog visokih nameta i planira ih seliti u druge zemlje

Irski diskontni zračni prijevoznik Ryanair izvijestio je u srijedu da će ove zime smanjiti kapacitete u Njemačkoj, navodeći kao razlog visoke namete u zračnim lukama.

Ryanairovi ukupni kapaciteti u Njemačkoj spustit će se time ispod razine iz prošlogodišnje zime zbog nameta koji spadaju među najviše u Europi, naglašavaju u kompaniji.

Potez će rezultirati gubitkom 800.000 mjesta u Ryanairovim zrakoplovima i obustavom letova na 24 rute koje obuhvaćaju devet zračnih luka u Njemačkoj, uključujući Berlin, Hamburg i Memmingen.

U zračnim lukama u Dortmundu, Dresdenu i Leipzigu kompanija i dalje neće poslovati.

Smanjivanje kapaciteta "apsolutno je moguće spriječiti", naglasio je direktor marketinga Dara Brady, pozivajući njemačkog ministra prometa Patricka Schniedera da "poduzme hitne mjere za reformu posrnulog njemačkog zrakoplovnog sustava".

Ryanair je upozorio njemačku vladu da će prebaciti kapacitete u druge zemlje EU-a ako službeni Berlin ne vrati zrakoplovni namet na razinu iz razdoblja prije svibnja 2024. godine.

Ako vlada poništi povećanje nameta i ako smanji troškove pristupa njemačkim zračnim lukama, Ryanair je naznačio da bi mogao proširiti flotu za 30 zrakoplova, procijenivši iznos tog ulaganja na tri milijarde dolara.

Irska kompanija traži od njemačke vlade i da snizi naknade za kontrolu zračnog prometa, podsjeća novinska agencija dpa.