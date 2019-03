S 13 je nosila pelene, nije znala prožvakati hranu i skakutala je

Najtužniji i najšokantniji slučaj zlostavljanja djeteta zabilježen je u američkoj Kaliforniji. Ta nesretna djevojčica je znanstvenicima poslužila kao iznimno važan dokaz za to koliko nam je potrebna ljudska riječ, zagrljaj, ljubav i briga...

Uskratili joj sve

Djevojčica koja je dobila nadimak Genie rođena je 18. travnja 1957., a nesretna je djevojčica odmah nakon dolaska na svijet postala žrtvom ozbiljnog zanemarivanja, zlostavljanja i društvene izolacije. Okolnosti u kojima je odrasla toliko su zastrašujuće da su zabilježene su u znanstvenim analima lingvistike i dječje psihologije.

Kad je napunila 20 mjeseci, Genie je njen otac odlučio izolirati od društva što je više moguće - pa ju je do dobi od 13 godina i sedam mjeseci držao samu, zaključanu u sobi. Ona je preko 95 posto svog budnog vremena provela zavezana za kahlicu postavljenu u dječjem ograđenom krevetiću, tako da su joj i ruke i noge bile potpuno imobilizirane.

Foto: YouTube

Otac bi režao i lajao na nju kao pas, a kada bi napravila buku, tukao ju je štapom. Interakcija joj je stoga bila i fizički nemoguća te nije imala gotovo nikakve razvojne stimulacije te je bila teško pothranjena.

Spasila ju sama sreća

Razmjeri njene izolacije očigledni su u tome što ona gotovo uopće nije bila izložena govoru te i sama nije stekla jezične vještine tijekom djetinjstva. Zlostavljanje kojem je bila izložena postalo je očigledno socijalnoj službi Los Angelesa u studenom 1970.

Mjesec dana prije toga njeni roditelji su se posvađali te je su Genie i majka pobjegle do njezinih roditelja u Monterey park. Tri tjedna nakon života s njima, Genieina majka je odlučila podnijeti zahtjev za dobivanje statusa invaliditeta zbog svoje slabovidnosti, no slučajno je ušla u krivi ured zgrade - onaj socijalne službe.

Oni su zgroženo odmah reagirali - vidjevši u kojem je stanju dijete te su pozvali hitnu pomoć. Odvedena je u dječju bolnicu gdje je brzo utvrđena da je djevojčica teško zanemarena i zlostavljana, a njen je slučaj preuzeo liječnik i psiholog David Rigler.

Foto: YouTube

Bila je pothranjena i nosila je pelene

S 13 godina bila je na razini malog djeteta. Nije znala pričati, nije mogla žvakati već je hranu držala u ustima dok je ne bi uspjela progutati pomoću sline. Neprestano je pljuvala i njuškala sve oko sebe. Povremeno se intimno dodirivala bez obzira na to tko se nalazi u blizini, i nikada nije plakala. Bila je nenormalno blijeda i pothranjena i nosila je pelene. Stajala je nestabilno na nogama, trzali su joj se udovi i držala je ruke ispred tijela kao zec. Tada je otkrivena užasna sudbina ove djevojčice.

Većinu informacija o Genie liječnici su dobili zahvaljujući policijskoj istrazi - jer je njena majka odbijala govoriti o svojoj obitelji, a ponajviše o svojoj djeci. Otac djevojčice naprosto je odbijao sve što su mu govorili, odnosno za što su ga optuživali, a Genienin brat koji je pobjegao iz kuće u dobi od 17 godina, sudjelovao je u policijskoj istrazi te im je razjasnio neke grozomorne detalje.

Otac se ubio tijekom suđenja

Otac je optužen je za zanemarivanje djeteta, ali se ubio na dan suđenja. Ostavio je poruku: "Svijet nikada neće razumjeti".

Genie je napokon napustila bolnicu u lipnju 1971., a puštena je kako bi živjela sa svojom učiteljicom 'govora i razvoja'. Mjesec dana nakon toga udomljena je kod obitelji znanstvenika, koja je svakodnevno proučavala nju i njeno ponašanje.

Foto: YouTube

Život u institucijama

Nedugo nakon što je navršila 18 godina Genie se vratila živjeti s majkom, no ona je nakon dva mjeseca zaključila kako ne može adekvatno skrbiti o svojoj kćeri. Vlasti su je potom smjestile u prvu od onog što će se kasnije pokazati nizom institucija za odrasle ljude s invaliditetom, a u takvim su je ustanovama ponovno izolirali od svih koje je poznavala te je ponovno izvrgnuta hororu psihičkog i fizičkog zlostavljanja. Kao rezultat toga, njeno je fizičko i psihičko zdravlje nazadovalo, jednako i s novostečenim znanjem govora i ponašanja.

Nije joj smetala ledena kupka

Kao i druga djeca koja su prošla kroz pakao ekstremne izolacije, činilo se kako Genie uopće nema razvijen sustav osjetila. Njeni su privremeni skrbnici to primijetili kad su joj dopustili da se sama okupa - voda je bila potpuno ledena, no njoj to nije smetalo.

Znanstvenike je to pak navelo na ideju da naša ljubav prema fizičkoj toplini proizlazi iz skrbi i njegovanja, umjesto da je urođena.

Početkom siječnja 1978. Genieina je majka odjednom i bez objašnjenja zabranila sva znanstvena istraživanja, promatranja i testiranja njene kćeri, a od tada je o njoj vrlo malo toga poznato.

ABC News je izvijestio kako ona od 2008. živi u Kaliforniji - u psihološkoj ustanovi. I ponovno, ona ne govori.