IMAO DVA PROMILA

S balkona u Splitu pijan vikao na muškarca, gađao ga nožem i šipkom. Završio je u zatvoru!

Ivan Hruškovec
Muškarac koji je do sada šest puta kažnjavan završio je u zatvoru nakon obračuna do kojeg je došlo u utorak oko 13 sati. Policija je privela 49-godišnjaka i 40-godišnjaka koji su se sukobili

Splićanin (49) završio je iza rešetaka nakon što je u utorak oko 13 sati divljao na području Splita i napao muškarca (40) kojeg je gađao nožem i šipkom. Policija je izvijestila kako su njih dvojica narušavala javni red i mir, a uhićenom 49-godišnjaku izmjerili su i 1,98 promila alkohola. Obojicu su doveli u policijsku postaju i proveli kriminalističku istragu.

Utvrdili su da je 49-godišnjak s balkona stana na naročito drzak i nepristojan način narušio javni red i mir tako da je u vidno alkoholiziranom stanju, neartikulirano vikao i galamio na 40-godišnjaka koji se nalazio na ulici te je također u jednom trenutku prema njemu bacio metalnu šipku i kuhinjski nož.

BIZARNA KRAĐA U ZAGREBU Izlazio iz Land Rovera, lopov mu ukrao više desetaka tisuća eura
Izlazio iz Land Rovera, lopov mu ukrao više desetaka tisuća eura

Sve to se odvijalo naočigled ostalih prolazećih građana, što je kod istih stvorilo osjećaj straha i uznemirenosti. Nadalje, 49-godišnjak je na javnom mjestu držao kuhinjski nož u ruci, koji je bio javno vidljiv drugim građanima.

U odnosu na mlađeg muškarca utvrdili su da je na naročito drzak i nepristojan način narušio javni red i mir tako da je neartikulirano vikao i galamio na 49-godišnjaka, držeći u ruci nož naočigled ostalih građana.

U odnosu na obojicu muškaraca utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana jer su na javnom mjestu u ruci držali nož.
 
Policijski službenici su obojici izrekli privremene mjere zabrane približavanja određenoj osobi i zabrane uspostavljanja kontakta i uz optužni prijedlog su odvedeni na sud.

NESREĆA U SPLITU FOTO Krš i lom u Splitu: Jedna osoba ozlijeđena u prometnoj...
FOTO Krš i lom u Splitu: Jedna osoba ozlijeđena u prometnoj...
STRAVIČAN NAPAD UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati
UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati

Sudu je predloženo da im se odredi zadržavanje kako bi ih se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, ali i zbog toga što je 49-godišnjak ponavljač prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i do sada je šest puta kažnjen. Sudu je predloženo da im za počinjene prekršaje izrekne kazne zatvora.

Sud je 49-godišnjaku odredio zadržavanje nakon čega je predan u zatvor, a 40-godišnjak je pušten na slobodu. Odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će naknadno donesena.
 

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije
40 GODINA OD ČERNOBILA

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije

TREĆI DIO Hrabro su ušli ispod reaktora i ispustili vodu, ali i tamo su prošli pravu dramu jer su ostali bez svjetla. Iako su znali da riskiraju bolnu smrt od radijacije, otišli su i spasili svijet od još veće katastrofe...
'I dan danas ljudi u Hrvatskoj umiru od raka zbog Černobila'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'I dan danas ljudi u Hrvatskoj umiru od raka zbog Černobila'

ČETVRTI DIO Oni koji su bili izloženi manjim radijacijama umirali su u godinama nakon i to od akutnih bolesti ili od raka. Katastrofom u Černobilu pogođeni su milijuni ljudi koji su osjetili posljedice izloženosti zračenju
UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati
STRAVIČAN NAPAD

UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, objavila je zagrebačka policija...

