S balkona u Splitu pijan vikao na muškarca, gađao ga nožem i šipkom. Završio je u zatvoru!

Splićanin (49) završio je iza rešetaka nakon što je u utorak oko 13 sati divljao na području Splita i napao muškarca (40) kojeg je gađao nožem i šipkom. Policija je izvijestila kako su njih dvojica narušavala javni red i mir, a uhićenom 49-godišnjaku izmjerili su i 1,98 promila alkohola. Obojicu su doveli u policijsku postaju i proveli kriminalističku istragu.

Utvrdili su da je 49-godišnjak s balkona stana na naročito drzak i nepristojan način narušio javni red i mir tako da je u vidno alkoholiziranom stanju, neartikulirano vikao i galamio na 40-godišnjaka koji se nalazio na ulici te je također u jednom trenutku prema njemu bacio metalnu šipku i kuhinjski nož.

Sve to se odvijalo naočigled ostalih prolazećih građana, što je kod istih stvorilo osjećaj straha i uznemirenosti. Nadalje, 49-godišnjak je na javnom mjestu držao kuhinjski nož u ruci, koji je bio javno vidljiv drugim građanima.

U odnosu na mlađeg muškarca utvrdili su da je na naročito drzak i nepristojan način narušio javni red i mir tako da je neartikulirano vikao i galamio na 49-godišnjaka, držeći u ruci nož naočigled ostalih građana.

U odnosu na obojicu muškaraca utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana jer su na javnom mjestu u ruci držali nož.



Policijski službenici su obojici izrekli privremene mjere zabrane približavanja određenoj osobi i zabrane uspostavljanja kontakta i uz optužni prijedlog su odvedeni na sud.

Sudu je predloženo da im se odredi zadržavanje kako bi ih se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, ali i zbog toga što je 49-godišnjak ponavljač prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i do sada je šest puta kažnjen. Sudu je predloženo da im za počinjene prekršaje izrekne kazne zatvora.

Sud je 49-godišnjaku odredio zadržavanje nakon čega je predan u zatvor, a 40-godišnjak je pušten na slobodu. Odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će naknadno donesena.

