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BORBA ZA ŽIVOT

S bebom od godinu dana bježali pedalinom pred vatrom u Milni: 'Vrištali smo, plakali i molili'

Piše Paula Bosančić,
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S bebom od godinu dana bježali pedalinom pred vatrom u Milni: 'Vrištali smo, plakali i molili'
Foto: čitatelj/24sata
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Britanska obitelj s jednogodišnjom bebom pokušala je pedalnom pobjeći od požara koji se približavao Milni. Spasio ih je brod koji se zaustavio i ukrcao ih u posljednji trenutak

Dok se požar približavao Milni, stanovnici i turisti gledali su kako se vatrena fronta spušta prema naselju, a vjetar dodatno raspiruje plamen. Strah je u jednom trenutku bio toliko velik da su ljudi plakali, vrištali i molili se da se vatra zaustavi.

Posebno dramatično bilo je kada je požar došao blizu kuća i prometnica. Turisti su za RTL opisali trenutke u kojima više nisu znali hoće li se uspjeti izvući niti hoće li im domovi ostati sačuvani.

- Užasno. S nama je bio maleni, tek mu je godinu dana. Bili smo u vodi, u pedalini i pokušali doći do broda koji je odlazio. Vrištali smo, plakali, molili. Srećom, zaustavili su se i uspjeli smo se ukrcati. Bilo je pitanje života i smrti - opisala je dramu Shelbie iz Velike Britanije. 

Drugi su govorili kako su tijekom najkritičnijih trenutaka plakali i molili dok su gledali vatru koja im se približavala.

- Ne znamo gdje idemo, Evakuirani smo iz hotela Gava koji je u potpunosti u vatri i potpuno je uništen - rekao je John iz Velike Britanije. 

- Šokantno, Samo želimo ići doma - zaključila je jedna strana turistkinja. 

Situacija je tijekom noći dodatno eskalirala zbog jakog vjetra. U Milni je oko ponoći aktiviran i sustav za rano upozoravanje, dok su vatrogasne snage pokušavale spriječiti prodor vatre prema naselju.

Milna je na kraju obranjena, ali iza stanovnika je noć koju će teško zaboraviti. Požar je ponovno pokazao koliko se brzo situacija na Braču može promijeniti kada se spoje suša, jaka bura i velika količina zapaljive vegetacije.

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