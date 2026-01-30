Obavijesti

SPOMINJE SE ZAGREB

S Epsteinom se dopisivao čovjek koji gradi luksuzne stanove i zgrade po Zagrebu i Zadru

S Epsteinom se dopisivao čovjek koji gradi luksuzne stanove i zgrade po Zagrebu i Zadru
Foto: Department of Justice

Zoran Kovač je direktor nekretninske tvrtke SIGMA STAN d.o.o. Grade ekskluzivne stanove po Zagrebu i Zadru

U moru deklasificiranih dokumenata o notornom Jeffreyju Epsteinu spominje se Zagreb, ali i postoji email prepiska s dr. Zoranom Kovačem. Korespondencija je datirana na 17. studenog 2014. 

 - Poštovani Jeffrey, kupac broda je tvrtka LSJE LLC. Adresa i PDV broj su vezani uz St. Thomas, Američki Djevičanski Otoci. Dodatne podatke o registraciji mogu dostaviti po potrebi. Predračun (proforma invoice) za brzi presretač izdat će tvrtka Von Lux GmbH, Dorfplatz 17, 6052 Hergiswil, Švicarska, UID broj CHE-109.273.527. Moram krenuti na sastanak, javit ću se kasnije s više informacija. Srdačan pozdrav, dr. Zoran Kovač, direktor, SIGMA STAN d.o.o., Selska 90, 10000 Zagreb, Hrvatska - piše u emailu.

Foto: Department of Justice

Grade po Zadru i Zagrebu

Zoran Kovač je direktor nekretninske tvrtke SIGMA STAN d.o.o. Grade ekskluzivne stanove po Zagrebu i Zadru. Pregledom sudskog registra, Kovač je povezan s cjelom plejadom tvrtki. 

Što se tiče SIGMA STAN d.o.o. tvrtka potiče iz 1996. te je do sada izgradila niz luksuznih stanova i poslovnih objekata u Zagrebu i Zadru. 

Foto: Department of Justice

 - Naši projekti su poslovno-stambene naravi, svi na biranim, atraktivnim i namjenom prilagođenim lokacijama. Pratimo sve suvremene trendove, ali neke i namećemo - opisuju se. Među kapitalnim ostvarenjima ističe se Algebra Kampus u Zagrebu i SIGMA MATICA: STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS u Zadru.

U jednom drugom emailu gdje je ime pošiljatelja izbrisano spominje se Zagreb.

Foto: Department of Justice

 - Jeffrey, evo govora koji ću održati u Zagrebu, u Londonu i drugdje, mislim da je to lijep nastavak naše suradnje. U prvih nekoliko minuta „rastavit ću“ feministice, zatim ću publici biti provokativan temama transseksualnosti i homoseksualnosti, a završiti s nečim na što feministice nemaju što reći, ubojstva iz časti. Usput, žene u Zagrebu su navodno iznimno lijepe, možda malo svjetlije puti nego što sam navikao, ali rado ću se prilagoditi. Stvari su produktivne i zdrave u Quiet-villeu, ali i pomalo dosadne; uglavnom radim na pet novih poglavlja za drugo izdanje svojih memoara, jer će poljski i španjolski prevoditelji uskoro trebati novi materijal - piše u mailu.

