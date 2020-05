'S frustriranim ljudima se neću valjati po blatu, on je očajnik'

- Ne želim se spuštati na razinu primitivnih uvreda i valjati se po blatu s frustriranim ljudima. Osobito ne želim komentirati takav očajnički pokušaj prikrivanja vlastite nesposobnosti i neznanja predsjednika SDP-a. Moja časna funkcija i kućni odgoj mi to ne dopuštaju - komentirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković grubo vrijeđanje šefa SDP- a Davora Bernardića. Zadužio je i odvjetnika da protiv Davora Bernardića podigne tužbu radi zaštite časti i ugleda.

Komentirajući incident na proslavi Bljeska u Okučanima, šef SDP-a Davor Bernardić danas se primitivnim rječnikom obrušio i na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića nazvavši ga rektalnim alpinistom.

- Plenkovićev rektalni alpinist Njonjo poznat po tome što na najbolji mogući i najživlji način prakticira taj rektalni alpinizam kod svakog novog predsjednika HDZ-a. Mi se u SDP-u nećemo povijati pred onima koji koriste ZDS, kao što to rade Plenković, kao što to radi Njonjo, kao što rade svi njihovi potrčci proizašli iz Ministarstva vanjskih poslova koji se skrivaju pred Bruxellesom i koje biste vi mogli pitati što misle o korištenju pozdrava ZDS.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL I danas je upravo prilika da ih to pitate. Danas je Dan slobode medija. Ali vi ih to sigurno nećete pitati. Zato što ih to ne smijete pitati- optužio je šef SDP-a novinare. Na opasku da ih vrijeđa, Bernardić je rekao da to nije istina. I nastavio u istom tonu.

- Njonjo kao prvi Plenkoviće rektalni alpinist najbolje govori sam o sebi. On u zadnjem periodu svog političkog djelovanja, uvijek kada to dođe na red, nađe način, kako zauzeti što bolji položaj u lobističkom otvoru novog predsjednika HDZ-a i tamo provesti što duže vremena. On je već četiri puta promijenio stanište tako dan on najbolje govori sam o sebi - zaključio je na kraju konferencije.

