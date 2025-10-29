Obavijesti

TESTIRANJE ORUŽJA

S. Koreja ispalila raketu uoči Trumpova posjeta Južnoj Koreji

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KCNA/REUTERS

Sjeverna Koreja je u utorak testirala krstareće rakete more-zemlja zapadno od Korejskog poluotoka, izvijestila je u srijedu državna tiskovna agencija KCNA

Baš tada se američki predsjednik Donald Trump i drugi čelnici okupljaju u Južnoj Koreji na regionalnim sastancima.

Krstareće rakete su ispaljene vertikalno i letjele su oko dva sata duž unaprijed određene rute kako bi pogodile metu, izvijestila je sjevernokorejska agencija KCNA. Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un nije bio nazočan ispaljivanju.

Govoreći o ispaljivanju, Pak Jong Chon, potpredsjednik Središnje vojne komisije Sjeverne Koreje, rekao je da se "postižu važni uspjesi u praktičnom razvoju sjevernokorejskih nuklearnih snaga" prema planu koji je postavila vladajuća stranka zemlje", izvijestila je KCNA.

Trump bi trebao u srijedu stići u južnokorejski grad Gyeongju kako bi se pridružio drugim šefovima država i poslovnim čelnicima koji sudjeluju na forumu Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje na raznim sastancima na vrhu i sastancima. Očekuje se da će kasnije ovog tjedna razgovarati i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

