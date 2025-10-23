Sjeverna Koreja je objavila da je u srijedu uspješno testirala "nov, najmoderniji oružani sustav" koji uključuje nadzvučne projektile u sklopu obrambenog programa za jačanje strateškog odvraćanja neprijatelja
S. Koreja testirala nadzvučne projektile: 'Bilo je uspješno'
Dva nadzvučna projektila su lansirana iz područja blizu glavnog grada Pjongjanga i pogodila cilj na kopnu u sjeveroistočnom dijelu zemlje, objavila je državna novinska agencija KCNA u četvrtak. Agencija nije spomenula je li sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un bio prisutan na testiranju. Sjeverna Koreja razvija nadzvučne projektile koji mogu izvoditi manevre i izbjegavati protuzračnu obranu svojih ciljeva.
Južnokorejska vojska je u srijedu rekla da je Sjeverna Koreja lansirala više balističkih projektila kratkog dometa prema moru s istočne obale, tjedan dana prije ključnog azijsko-pacifičkog samita (APEC) u Južnoj Koreji i očekivanog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa u regiji.
Očekuje se da će se Trump u Južnoj Koreji sastati s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
Sjeverna Koreja posljednji je put ispalila balističke projektile 8. svibnja, kada je s istočne obale lansirala nekoliko raketa kratkog dometa.
Ove je godine Sjeverna Koreja predstavila svoj najnoviji međukontinentalni balistički projektil na paradi kojoj je prisustvovao kineski premijer.
