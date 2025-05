S motorkom i nazi pozdravom ušao u politiku: Muskova glava sad bi mogla završiti 'na panju'

Elon Musk ušetao je na politički podij kao pomoćnik predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa s motornom pilom u ruci. Danas, četiri turbulentna mjeseca kasnije, baš bi glava tehnološkog tajkuna mogla završiti na panju, piše francuska novinska agencija Afp. Trump je Muska nazvao "sjajnim" najavljujući da će u petak održati zajedničku konferenciju za novinare nakon što taj južnoafrički magnat napusti takozvani Odjel za učinkovitost vlade (DOGE).

- Ovo će mu biti posljednji dan, ali i ne zaista, jer će uvijek biti s nama i pomagati nam na svakom koraku - objavio je Trump u četvrtak na svojoj mreži Truth Social.

No tople riječi nisu mogle sakriti otvorene frustracije koje je Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, zadnjih tjedana izrazio prema svojoj kontroverznoj ulozi u smanjenju troškova. Nekada neizostavan dio postava republikanca Trumpa, odjeven u majice kratkih rukava i šilterice s natpisom MAGA, Musk je počeo pokazivati sve veće razočaranje preprekama s kojima se suočava DOGE, čak i dok je brutalno rezao američku birokraciju.

Odlazi daleko od neostvarenog cilja uštede od 2 bilijuna dolara, a časopis The Atlantic izračunao je da je uštedio samo tisućiti dio toga, unatoč tome što su deseci tisuća ljudi izgubili posao. Odsad će se više baviti poslovanjem svojih Space X-a i Tesle, kao i svojim ciljem kolonizacije Marsa.

Tko visoko leti…

U početku je sve bilo vrlo drugačije, dok se 53-godišnji Musk uzdizao kroz Trumpovu orbitu brzinom jedne od svojih raketa, iako je poznato da su neke i – eksplodirale. Musk je bio najveći donator Trumpove izborne kampanje 2024., a dvojac je povezala desničarska politika i želja da iskorijene rasipnu "duboku državu", kako su je opisivali.

DOGE je u šali nazvan po "memecoinu", kriptovaluti Dogeu nastalom prema memeu psa… ali DOGE nije bio šala. Mladi tehnološki čarobnjaci koji su boravili u kompleksu Bijele kuće zatvorili su cijele vladine odjele. Strane zemlje suočile su se s naglim prekidom pomoći. Musk je sa sunčanim naočalama na očima mahao motornom pilom na konzervativnom događaju, hvaleći se koliko je lako uštedjeti novac, a napravio je i potez rukom koji je kod mnogih evocirao nacistički pozdrav.

Uskoro je čovjek kojeg su kritičari prozvali "supredsjednikom" stalno bio uz Trumpa. Možda opravdano jer se tajkun pojavio s malim sinom imena X na ramenima tijekom prve Trumpove konferencije za novinare u Ovalnom uredu. Prisustvovao je sastancima kabineta. On i Trump su se zajedno vozili u predsjedničkom zrakoplovu i helikopteru Air Force One i Marine One. Zajedno su gledali borbe u kavezima.

Mnogi su se pitali koliko dugo dva tako velika ega mogu supostojati. Ali Trump je ostao javno vjeran čovjeku kojeg je nazvao "genijem". Jednog dana, predsjednik je čak pretvorio Bijelu kuću u pop-up salon Tesle nakon što su ljutiti prosvjednici gađali Muskovu tvornicu električnih automobila.

'Svađao bi se'

Ipak, društveno nespretnom tehnološkom mogulu nije bilo lako shvatiti stvarnost američke politike. Elon Musk, koji je pokazivao sve veće znakove frustracije preprekama s kojima se suočava njegov takozvani Odjel za učinkovitost vlade (DOGE), rastao se s Donaldom Trumpom.

Početak kraja "započeo je sredinom ožujka kada je održano nekoliko sastanaka u Ovalnom uredu i u kabinetu gdje se Elon Musk u osnovi svađao", rekla je za AFP Elaine Kamarck iz think tanka Brookings Institution. Jedna prepirka s ministrom financija Scottom Bessentom navodno se mogla čuti diljem Zapadnog krila. Musk je Trumpova trgovinskog savjetnika Petera Navarra javno nazvao "glupljim od vreće cigli".

Ni Muskov autokratski stil pa ni kredo Silicijske doline pod geslom "napreduj brzo, ruši sve pred sobom" nisu dobro funkcionirali u Washingtonu. Utjecaj na Muskovo poslovanje također se počeo osjećati. Niz lansiranja Space X-a završio je žestokim neuspjesima, dok su dioničari Tesle bjesnjeli.

Musk je počeo razmišljati o povlačenju, rekavši da je "DOGE način života, poput budizma" koji će se nastaviti, ali bez njega. Konačno, Musk je pokazao prve znakove distanciranja od Trumpa, rekavši da je "razočaran" Trumpovim nedavnim zakonom o "mega" potrošnji. Također je rekao da neće više trošiti vrijeme na politiku.

Kraj je došao, prikladno, Muskovom objavom u srijedu na X-u, društvenoj platformi koju je kupio, a zatim pretvorio u megafon za svoju desničarsku politiku. Ali Muskov odlazak možda nije kraj priče, rekla je Kamarck.

- Mislim da se oni iskreno vole, a i da Musk ima puno novca koji može doprinijeti raznim aktivnostima ako bude potaknut. Mislim da će se odnos nastaviti - procjenjuje.