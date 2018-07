'S nekima ljudima se ne može dogovoriti pa mi pukne film'

Što da vam kažem. Trenutno je takva klima i takav trenutak da svi samo žele senzacionalizam. Ja ovu plažu gradim i u nju ulažem već godinama. Tu sam izgradio i dječji park i gradu donio plavu zastavu, ljudi ovdje mogu jesti i piti i ovo kupalište je svima ugodno mjesto za boravak. Plaža je predviđena za 700 - 800 ljudi, ali ih često bude duplo, u sezoni prođe desetak i više tisuća ljudi i uglavnom nema nikakvih problema, ali naravno da se tu i tamo pojave neki zlonamjernici s kojima se jednostavno ne može dogovoriti, a ja sam samo čovjek od krvi i mesa i normalno da i meni nekad pukne film.

No zanimljivo je kako je na snimkama koje se sad vrte po internetu prikazan i izrezan samo onaj dio koji zlonamjernicima odgovara, što je sasvim nekorektno, kaže Miroslav Mesaroš, koncesionar plaže Poli mora u Selcima, kojeg kupači optužuju da ih sustavno vrijeđa, tjera, prijeti i maltretira ukoliko ne žele od njega iznajmiti ležaljke i suncobrane.

- To nije istina. Pa 60% mojih gostiju se kupa na ručnicima, pa ja bi bio glup da ih tjeram. Ponekad se desi da se turisti koji iznajme ležaljke požale da pomaknem one koji se tik do njih smjeste na ručnicima i tad sam uvijek za dogovor i sve se mirno riješi. Pa nisam ja ovu plažu uređivao da bi tjerao goste - zaključuje Mesaroš.

Podsjetimo, pojavile su se snimke s plaže Poli mora u centru Selca koncesionara koji se sukoba Mesaroš i turista.

- Dotični koncesionar bit će pozvan na razgovor kako bi vidjeli možemo li se dogovoriti i spriječiti ovakvo ponašanje - rekli su iz grada Crikvenice.