'S obzirom da nije u programu, porez na nekretnine neće biti uveden u mandatu ove Vlade'

Nekako sam do sada radeći u Vladi shvatio da je bitno ono što stoji u programu Vlade. Ovo je svakako jedna tema i političko pitanje koje je vrlo osjetljivo i definitivno u mandatu ove Vlade, s obzirom da nije u programu, neće biti uveden, kazao je ministar financija Marko Primorac upitan zašto se ne uvodi porez na nekretnine, a za koji je i on osobno isticao da je dobra ideja.

I lokalni čelnici, kao i analitičari se slažu s time.

- Imamo porez na kuće za odmor, komunalnu naknadu, ti nameti imaju određena obilježja poreza na nekretnine, međutim nisu porez na nekretnine u onom klasičnom smislu. Kada pogledate druge države članice EU, većina njih ima uveden takav porez, no ne postoji jasan konsenzus o tome na koji način bi on trebao biti obračunavan, što bi trebala biti porezna osnovica. To je jedan instrument koji bi lokalnim jedinicama upotpunio cijeli taj paket koji imaju sada na raspolaganju i svakako bi pomogao na neki način i dao dodatnu autonomiju ne samo u utvrđivanju poreznog opterećenja nego i njegove strukture. No, ponavljam, s obzirom da nije u programu Vlade, do kraja mandata sigurno neće biti uveden - istaknuo je.

Na opasku novinara kako je u programu Vlade bilo snižavanje PDV-a na 24 posto pa se to nije dogodilo te da nije program uklesan u kamen, ministar poručuje kako ovaj porez nije jednostavno uvesti.

- Zahtijeva određene preduvjete, sređivanje dokumentacije zemljišnih knjiga, niz je tu ograničavajućih čimbenika, tako da ako ikada bude donesena odluka da se taj porez uvede trebat će napraviti sve te predradnje, ne može se to najaviti i obaviti u nekoliko mjeseci - rekao je.

Upitan je li njegov prethodnik napravio sve što je trebalo po tom pitanju obzirom da je porez na nekretnine izglasan, ali se i dalje ne primjenjuje, Primorac kaže kako se može napraviti sustav koji se može implementirati pa postupno nadograđivati.

- Međutim, svi smo mi svjesni činjenice kako postoje određene poteškoće u sustavu zemljišnih knjiga i u strukturi poreznog opterećenja treba povesti računa o tome na koji način bi to eventualno bilo dobro strukturirati. Ukoliko bude prostora i plodnog tla da se to učini, potrebno je to jako dobro iskomunicirati i obaviti široke konzultacije s građanima, tribine - poručio je.

Na pitanje možemo li očekivati rast BDP-a možda iznad tri posto, obzirom da je za prvi kvartal na razini 2,8 posto, Primorac je istaknuo kako za to nije siguran baš u ovom trenutku.

- Situacija je još neizvjesna, izgledi jesu dobri, najave turističke sezone su vrlo povoljne u smislu domaće potrošnje i potražnje, očekujemo u narednom razdoblju i intenzivnije korištenje sredstava iz Nacionalnog plana oporavka... Njemačka je ušla u tehničku recesiju, ona je naš značajan vanjsko-trgovinski partner, značajno tržište s kojeg dolaze turisti, ne očekujemo značajan utjecaj tih negativnih vijesti jer to smanjenje gospodarskog rasta u Njemačkoj nije toliko zabrinjavajuće i veliko, ali svakako da sve te informacije bude dodatan oprez. Bilo bi nezahvalno sada o konkretnim brojkama govoriti - rekao je.