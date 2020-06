S pet na četiri godine smanjili kaznu majci kojoj je umrla beba dok je bila vani s prijateljicom

Vrhovni sud preinačio je presudu majci (38) imajući na umu njezine teške osobne prilike i raniju neosuđivanost te činjenicu da je smrt bebe stare 24 dana nastupila zbog nehajnog postupanja

<p>Istina je, smanjili su joj kaznu, potvrdio nam je član obitelji majke (38), koja je već na izdržavanju kazne u kaznionici za žene u Požegi. </p><p>Presudom iz veljače prošle godine prvostupanjski sud proglasio ju je krivom zbog četiri kaznena djela povrede prava djeteta na štetu sinova starih 12 i osam godina, kćeri stare deset godina te bebe stare 24 dana, koja se u noći na 20. travnja 2017. ugušila u krevetiću.</p><p>Optužnica ju je teretila da je propustila brinuti se o troje starije djece od 24. siječnja 2017., kad je, nakon svađe sa svojim ocem, otišla ih zajedničkoga kućanstva te brigu o djeci prepustila ocu i bratu.</p><p>U tom je periodu samohrana majka tražila pomoć od Centra za socijalnu skrb, koji joj je ponudio da nju i djecu smjeste u dom za beskućnike u drugom kraju Hrvatske. Ona je to odbila jer najstariji sin nije želio mijenjati školu, a nakon malo više od mjesec dana izbivanja, u dogovoru s Centrom, vratila se u očev stan. Kobne noći kad je beba preminula izašla je sa starijom kćeri i prijateljicom.</p><p>Oko 23 sata dovela je kći pred zgradu i poslala je kući, a da nije, navodi se u optužnici, provjerila je li novorođenče presvučeno, nahranjeno i zbrinuto.</p><p>Nakon povratka kući djevojčica je legla spavati kraj bebe na donjem ležaju kreveta na kat. Tijekom noći bebina je glavica zapela između madraca i metalnih ljestava kreveta. U tom položaju pronašao ju je djed oko 3.30 sati. </p><p>Dr. Davor Mayer, vještak sudske medicine, pojasnio je da je riječ o nasilnoj smrti djeteta koja je nastupila zbog nesretnog slučaja. Naveo je i da mala djeca ne bi trebala spavati na istom ležaju s odraslima te da to nosi rizik smrtnog ishoda.</p><p>Vještaci Klinike za psihijatriju Vrapče, koji su vještačili majku, dijagnosticirali su joj disocijalno-narcistički poremećaj ličnosti, koji karakterizira smanjena kritičnost s potiskivanjem i negiranjem stvarnosti. Smatraju i da je depresivna zbog položaja u kojem se nalazi.</p><p>- U šoku sam još. Fale mi djeca jako. Žao mi je zbog svega. Ne znam što bih još rekla - drhtavim i plačnim glasom govorila je majka na sjednici Vrhovnog suda.</p><p>Kako doznajemo, Vrhovni sud odbio je žalbu Županijskog državnog odvjetništva te djelomično prihvatio žalbu njezine braniteljice Marije Cvitanušić, koja se osim na pogrešno utvrđeno činjenično stanje žalila na visinu izrečene kazne. Istaknula je da prvostupanjski sud nije primjereno vrednovao sve okolnosti.</p><p>Imajući na umu njezine teške osobne prilike i raniju neosuđivanost te raspon propisane kazne zatvora za ovo djelo, osobito činjenicu da je smrt novorođenčeta nastupila zbog nehajnog postupanja Vrhovni sud smatra da je za to djelo trebalo odrediti zakonski minimum, koji iznosi tri godine, te joj izrekao jedinstvenu kaznu u trajanju od četiri godine.</p><p>U kaznu joj se uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od travnja 2017. do lipnja 2017. te od veljače 2019. nadalje. Djecu je zbrinuo Centar za socijalnu skrb, a majka ih redovito viđa u zatvoru.</p><p> </p>