S planine ukrali 50 kg težak kip: Spomenik starcu Gungi trebao biti turistička atrakcija tog kraja

Ako je netko Gungu namjerio odnijeti u staro željezo, neće se usrećiti. Napravljen je od plastike. Njegova je vrijednost simbolička i nju lopovi ne mogu prodati. Kip je čekala blistava budućnost, trebao je biti atrakcija...

<p>Nepoznati počinitelj s planine je ukrao kip. </p><p>Odljev starca Gunge koji je prije dosta godina tragično preminuo spuštajući se niz litice, smješten je bio na grebenu Poljičke planine. Iznad Zeljovića kod Jesenica, nedaleko Omiša.</p><p>Najvjerojatnije pod okriljem noći lopov je planinario dvadesetak minuta s teškim alatom (vjerojatno pikamerom) na leđima, da bi došao do Gunge i štemajući ga odvojio od rodnog kamena. Tada ga je morao odnijeti do automobila.</p><h2>'Kamen gdje je stajao sada je istučen, odšteman'</h2><p>Zamislite tegliti pedeset kilograma teško umjetničko djelo po neravnom tlu. Kip čovjeka u prirodnoj veličini. Ovaj nevjerojatan zločin morao se dogoditi unatrag desetak dana. Zabilježeno je da su u nedjelju članovi Eko udruge "Ober" snimili prazno postolje. U utorak je nestanak prijavljen policiji. Kipar<strong> Teo Baučić</strong> ne može se načuditi da bi netko ukrao Gungu. </p><p>- Nestao je. Kamen gdje je stajao sada je istučen, odšteman. Začuđeni smo jer ne razumijemo kome to treba. Netko se namučio, jer kad vidite gdje je stavljen, na samo liticu, bude vam jasno da je tu bilo posla. Jedva smo ga donijeli gore. Jasnije bi mi bilo da ga je netko destruktivan razbio. Možda je počinitelj mislio da je od bronce, ali Gungo je imitacija, to je plastika - još u nevjerici će kipar. </p><p>Ako je netko Gungu namjerio odnijeti u staro željezo, neće se usrećiti. A kip je čekala blistava budućnost. Trebao je biti turistička atrakcija. Ono po čemu će ljudi prepoznati taj kraj. Da nije uletjela korona, lokalne udruge već bi oko Gunge izgradile vidikovac i krenule s promidžbom. Po Gungi ime nosi i trkačka i pjesnička nagrada. </p><h2> 'Gungo stradao odlazeći na posao preko brda'</h2><p>- Već deset godina imamo tracking Gunginim stazama. Trebala je to biti cijela zaokružena priča. Gungo je bio jedan krasan čovjek, stradao je odlazeći na posao preko brda. Pao je s litice i poginuo. Njegova obitelj bila je oduševljena da se takav projekt napravi za običnog čovjeka s planine. Njime smo htjeli odati počast tom teškom načinu života - razočarano će kipar.</p><p>Baučić je izradio i prepoznatljivi Spomenik ribaru u Primoštenu i Spomenik soparniku u Dugom Ratu. Trebalo mu je mjesec dana da napravi Gungu.</p><p>Nije toliko teško napraviti novog koliko je teško natjerati ljude da jednostavno budu dobri. </p>