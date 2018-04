'S posla se neće ići na groblje, neće se raditi do iznemoglosti'

Vlada će sutra usvojiti plan reformi, a jedna od njih je i mirovinska reforma. O njoj je u RTL Direktu govorio ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić. Ministar se osvrnuo na tržište radne snage te otkrio očekuje li da će se trend plaća nastaviti, ili će on početi vršiti preveliki pritisak na poslodavce koji ga neće moći više pratiti.

"Očekujemo da će i dalje biti rast plaća. Možemo vidjeti u prošloj godini Hrvatska je bila treća po stopi rasta zaposlenosti. Imamo 60 tisuća više radnika krajem 2017. nego godinu dana ranije, veliki je pritisak na nedostatak radne snage. Želimo iskoristiti postojeću radnu snagu, 163 tisuće nezaposlenih, imamo proaktivni pristup. Za turizam smo anketirali sve nezaposlene. 24 tisuće je izrazilo želju da radi u turizmu i njih smo spojili s poslodavcima", kazao je Pavić.

"Država je propustila ako gledamo na turistički sektor. Više nije oporeziv topli obrok i smještaj za sezonske radnike. Zadovoljstvo mi je da su poslodavci odlučili porezne olakšice uložiti u povećanje plaće. Prošli godine smo imali suficit 2,7 milijarde kuna i ministar Marić je pričao da će ići u porezne olakšice", kazao je ministar.

Pavić se osvrnuo i na Vladino povećanje uvoznih kvota za radnike te kazao kako su poslodavci iskoristili samo 28 posto.

"Stvar je u tome da su poslodavci većinom sami tražili radnike i da bazen radnika iz Bosne i susjednih zemalja lagano se prazni.

"Napravili smo proaktivni pristup, bio sam u Ukrajini, potpisan je sporazum između hrvatskog i ukrajinskog zavoda za zapošljavanje gdje je intencija da poslodavcima omogućimo pristup tržištima radne snage drugih zemalja", kazao je Pavić.

Na pitanje o mirovinama, ministar je kazao kako se s posla neće ići na groblje niti da će se morati raditi do iznemoglosti.

"Već sada oni koji ulaze rano na tržište rada i ostvare 40 godina radnog staža, mogu ići ranije i sa 60 godina. Taj institut dugotrajnog staža ćemo ostaviti. Bitno je naglasiti da samo 19 posto hrvatskih umirovljenika je odradilo puni staž. Cilj reforme je da imamo dulji staž, veći broj zaposlenih i drago nam je radi mirovinske reforme da raste broj zaposlenih. Što se tiče mirovine tu nam je ključ demografska obnova i broj zaposlenih gdje imamo na jednog umirovljenika 1,19 nezaposlenih", kazao je Pavić.

Na pitanje što je sa zanimanjima u kojima radnici neće moći raditi do 67. godine, ministar Pavić je kazao kako za njih postoji institut beneficiranog radnog staža.

"Postoje nova zanimanja koja će ući, stjuardese su tu zahtijevale beneficirani radni staž što ćemo odobriti, a ostaje pitanje medicine rada.", kazao je ministar.

Pavić, ipak, nije otkrio od kada će se početi primjenjivati pravilo rada do 67. godine zbog, kako je kazao, dogovora sa socijalnim partnerima. Na pitanje do kada će žene raditi, s obzirom da ipak sada mogu u mirovinu pet godina ranije od muškaraca, Pavić je kazao kako se žene postupno izjednačavaju s muškarcima te da nakon toga će se uvesti da žene i muškarci rade do 67. godine ali već po postojećem zakonu.

"Trenutno postoji golema nepravda u odnosu na dodatak od 27 posto koji primaju samo oni koji mirovinu dobivaju iz prvog mirovinskog stupa", rekao je ministar Pavić i dodao kako će se to riješiti cjelovito.

"Zasada je 17 ljudi koji ima takav dodatak. Ponovno ćemo ga riješiti od 1.1.2019. i na taj način ćemo zadovoljiti da nitko ne bude oštećen. Ne brinite, nitko tko je iz drugog stupa nema kapitaliziranu dovoljnu štednju, neće biti oštećen", kazao je ministar.

"Idemo u sustav jačanja i drugog i trećeg stupa. Moj prijedlog će biti da idemo u povećanje postotka doprinosa koji se uplaćuje u drugi stup kako bi osvijestili pitanje štednje. 96 posto građana ne izabire svoj mirovinski stup. Jako je malo novca u trećem mirovinskom stupa", kazao je ministar i dodao kako bi treći mirovinski stup trebalo bolje promovirati.