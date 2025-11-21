'S radošću smo dočekali kraj mandata pravobraniteljice. Nije fokusirana na prave probleme'

Predsjednik i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivan Penava u petak je, uoči glasanja o novoj pravobraniteljici za djecu, izjavio da su s radošću dočekali kraj mandata Helence Pirnat Dragičević jer je, kaže, zastupala lijeve ideologije umjesto da se fokusirala na stvarne probleme djece.

POGLEDAJTE VIDEO:

- S radošću smo dočekali kraj mandata dosadašnje pravobraniteljice za djecu Helenca Pirnat Dragičević jer smo osjetili da taj Ured ne obavlja svoju dužnost na način na koji bi trebao i vrlo često politizira umjesto da je fokusiran na one osnovne probleme s kojima se danas susreću naši najmlađi - ponovio je Penava stav svoje stranke o pravobraniteljici na konferenciji za novinare u Saboru.

Problemi kojima se trebala baviti su vršnjačko nasilje, pretilost, nezdrava ishrana, prekomjerna izloženost nekontroliranim, nepoćudnim sadržajima na internetu i društvenim mrežama, ustvrdio je.

Zagreb: Ivan Penava o prijedlogu kandidata za izbor pravobranitelja za djecu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nažalost, dodaje, pravobraniteljica za djecu se bavila nekim drugim, marginalnim temama, često prikrivajući temu hiperseksualizacije djece ili korištenja djeca kao dekora na paradama seksualnih nastranosti, a, 'kada nije šutjela bilo bi bolje da je šutjela s obzirom na ono što je iz tog Ureda dolazilo'.

- S druge strane, smetale su joj tradicionalne manifestacije u školama poput 'dana kruha', školski vjeronauk, insignije ratnih postrojbi iz Domovinskog rata i bila je skroz na strani lijevih ideologija i ljevičarskih aktivista, a ne na strani zaštite djece, obitelji, tradicionalnih vrijednosti - iznio je primjedbe na račun rada pravobraniteljice za djecu.

Izrazio je nadu da će nova pravobraniteljica koju će Sabor danas izabrati biti fokusirana na ključne probleme djece s kojima se danas susreću i koji nisu mali te da neće zauzimati ideološke pozicije usmjerene ka degeneraciji obitelji, a onda posljedično i društva.

Penava je potvrdio da su se u vladajućoj koaliciji dogovorili oko nove pravobraniteljice, ali nije htio otkriti ime pravdajući se da je glasanje tajno.

Zagreb: Ivan Penava o prijedlogu kandidata za izbor pravobranitelja za djecu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Naš je interes da konačno dobijemo osobu odlučnu da stane u zaštitu prava djece i beskompromisno ih brani - kazao je.

Na novinarski upit odgovorio je da buduća pravobraniteljica nije decidiran, odrješit zahtjev DP-a u smislu stranačke pripadnosti nego ih je, kaže, više zanimao životni put i reference buduće pravobraniteljice te da će to biti osoba koja će opravdati povjerenje.