S tržišta povlače odrezak tune indonezijskog proizvođača

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je u petak da se zbog povećane količine histamina s tržišta povlači zamrznuti odrezak tune žutih peraja iz Indonezije, danskog dobavljača, a koji je cavtatska tvrtka MIRUS prodavala u svojoj ribarnici "Malo more" u Dubrovniku.

Riječ je o proizvodu Tuna odresci porcije – zamrznuti odrezak tune žutih peraja, bez kože i kostiju, LOT BMI 18/2- Item No 2451410, s rokom uporabe do 10. studenog 2019. , proizvođača iz Indonezije i dobavljača Nordic Seafood iz Danske. Proizvod je na hrvatsko tržište stavilo poduzeće MIRUS d.o.o. iz Cavtata u svojoj ribarnici "Malo more" u Dubrovniku, priopćeno je.

Ministarstvo poljoprivrede je 10. srpnja putem EU RASFF sustava dobilo informaciju da je tijekom službene kontrole u Švicarskoj u tom proizvodu utvrđena povećana količina histamina. Zatim je utvrđeno da se taj proizvod prodaje u ribarnici "Malo more".

Proizvod nije u skladu s Uredbom 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu, navodi ministarstvo i dodaje da građani detaljne informacije o povratu proizvoda mogu dobiti u navedenoj ribarnici.