S više od dva promila u krvi izazvao dramu u Tovarniku: Muškarac udario policajca

Vukovarsko-srijemska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim hrvatskim državljaninom koji je u srijedu navečer izazvao potpuni kaos u Tovarniku. Muškarac se trenutno nalazi u pritvoru, a terete ga za prijetnje i napad na službenu osobu, uz niz prometnih prekršaja.

Sve je započelo u srijedu, 11. ožujka, oko 20.15 sati, kada su policajci pokušali zaustaviti osobni automobil kojim je upravljao 35-godišnjak. Vozač je ignorirao svjetlosne znakove i jasne naredbe policije te je, umjesto da se zaustavi, on je dodao gas i pokušao pobjeći.

Policijska potjera nije dugo trajala te su službenici ubrzo presreli i zaustavili bjegunca. Međutim, drama se nastavila i nakon što je vozilo stalo. Prilikom uhićenja, muškarac je počeo grubo vrijeđati policajce i upućivati im ozbiljne prijetnje, a u jednom je trenutku i fizički nasrnuo na njih, udarivši jednog policijskog službenika šakom u tijelo, priopćila je policija.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je 35-godišnjak upravljao vozilom u stanju teške alkoholiziranosti, pri čemu mu je izmjerena koncentracija od čak 2,36 promila alkohola u krvi.

Nakon provedene istrage, policija je osumnjičenika danas, 13. ožujka, predala pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. Osim kaznenog postupka zbog napada i prijetnji, bjegunca očekuju i visoke novčane kazne te sankcije predviđene Zakonom o sigurnosti prometa na cestama zbog vožnje pod utjecajem alkohola i bježanja s mjesta zaustavljanja.