Sa 150.000 kuna spasili smo čak 25 obitelji od deložacije

Udruga Ovršni zatrpana je pozivima. S ovrhama su počele i deložacije, a ljudi su mislili da ih neće biti. Izmjena Ovršnog zakona dolazi za nekih mjesec dana

<p>Ljudi su u panici, imamo stotine poziva, zovu nas iz svih krajeva Hrvatske. Počele su ovrhe, ali i deložacije, ljudi su pogrešno mislili da ih neće biti u zimskom periodu, rekao nam je <strong>Radovan Preložnjak</strong>, potpredsjednik udruge Ovršni.</p><h2>Pogledajte video: Počele ovrhe</h2><p>Da podsjetimo, ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> u ponedjeljak je rekao kako je broj ovrha ove godine za 30.000 manji nego lani u istom razdoblju. Prema njegovim riječima, u razdoblju moratorija ove je godine primljeno ukupno oko 380.000 ovrha, a u istom razdoblju lani bilo ih je oko 410.000.</p><p>Oko 80 posto ovrha odnosi se na režije, telekomunikacije i TV pretplatu, a oko 20 posto odnosi se na dugove prema državi. Slaba je to utjeha ovršenima, a iz udruge Ovršni upozoravaju na mnoge nepravilnosti koje su počele ili nastavljene istekom moratorija u ponedjeljak.</p><p>- Niste ni svjesni što se događa, kakve su to sve nezakonitosti. Zamislite, jutros na stolove direktora u mnogim tvrtkama dolaze prijedlozi za ovrhe za radnike u tim tvrtkama. To stiže iz tvrtki za naplatu potraživanja, a radnici su prisiljeni potpisati da ih prvo ovrši njihova tvrtka na plaći, zatim Fina i svi ostali. Zato pozivamo ljude da to ne potpisuju jer je to nezakonito - rekao nam je Preložnjak te dodao da su počele i deložacije.</p><h2>Stiže novi Ovršni zakon</h2><p>- Ljudi su mislili da ih neće biti u zimskom periodu, ali počele su i trajat će do kraja godine prema aktualnom Ovršnom zakonu - rekao je Preložnjak.</p><p>Da podsjetimo, ministar uprave<strong> Ivan Malenica</strong> najavio je izmjene Ovršnog zakona za otprilike mjesec dana:</p><p>- U Ovršni zakon stavili smo socijalne komponente, a to je obavijest koju javni bilježnik šalje dužniku. Uz to će cijeli postupak biti od 400 do 600 kn jeftiniji, a podižemo i granicu za ovrhu na nekretnini s 20.000 na 40.000 kuna. Neće biti ni deložacija u zimskim mjesecima. Uz to proširujemo iznimke od provođenja ovrhe, a to su božićnica, uskrsnica i regres - rekao je Malenica.</p><p>U udruzi Ovršni smatraju da nije riječ o ključnim promjenama:</p><p>- Izmjene i dopune donijet će samo kozmetičke promjene, ali nastavit ćemo se boriti i pozivamo ljude da nam se jave, pokušat ćemo pomoći koliko možemo - rekao je Preložnjak.</p><h2>Dobro iskorišten novac</h2><p>Članovi udruge Ovršni obišli su sve županije u Hrvatskoj tražeći pomoć. Kažu kako su ih odbili svi osim međimurskog župana:</p><p>- Obišli smo u posljednjih godinu dana apsolutno sve hrvatske županije. I znate kako su postupali s nama? Otvorili su nam vrata i zatvorili ih, svi osim Matije Posavca, međimurskog župana. On je stvorio fond od 150.000 kuna za pravnike i odvjetnike, za pomoć ljudima u hrani, da im pomognemo na bilo koji način - rekao nam je Preložnjak te dodao da je taj novac spasio mnoge obitelji:</p><p>- Ta sredstva iskoristili smo maksimalno, a najviše za pravnu pomoć, pravnike i odvjetnike. Dovoljno je reći da smo do sada ‘spasili’ 25 kuća, odnosno jednako toliko obitelji, od deložacije, a borimo se za još nekoliko kuća koje su trebale završiti na bubnju. Naravno, i među ljudima koji traže našu pomoć ima ljudi koji su sami krivi za neke situacije, ali mi sve to temeljito ‘češljamo’ s pravnicima i pomažemo koliko možemo - zaključio je Preložnjak.</p>