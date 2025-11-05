Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Sa službenog YouTube kanala hrvatskog Sabora uklonjena je snimka okruglog stola o Jasenovcu zbog neprimjerenih sadržaja. Potvrdio je to danas Matej Brečić, predstojnik Ureda predsjednika Sabora, izvijestio je N1.

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...

- Jasenovac nije bio logor smrti, već radni logor - jedna je od stvari koje su čule na ovom okruglom stolu. Poručio je to politolog Igor Vukić.

Skup je održan u organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti. Osudio ga je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

- Što se tiče tog okruglog stola, on bez ikakve dileme predstavlja političku provokaciju dvije političke stranke, njihovoga kluba, koje su to svjesno i namjerno organizirale u Hrvatskom saboru - kazao je Plenković.

- - Mislim da je sramota ovo što se odigralo u Saboru na dvije razine. Prvo, zato što se uopće ne poštuje Kazneni zakon, koji jasno definira kaznu zatvora za one koji negiraju ili znatno umanjuju genocid. U ovom slučaju ne samo da se negira nego se i umanjuje genocid nad Židovima, Srbima, Romima... Sabor je mogao odlučiti da se ljudima koji se time bave onemogući da to govore, ali nije - poručio je povjesničar Hrvoje Klasić nakon skupa i dodao:

- Nevjerojatno mi je da HDZ tolerira reviziju prošlosti, konkretno razdoblja NDH. Krajnje je vrijeme da se javno opredijele: jesu li antifašistička stranka ili ne. Ako jesu, neka to jasno kažu. Ako nisu, neka pokrenu inicijativu da se mijenja Ustav i ukine antifašizam, pa neka se odreknu i osnivača svoje stranke, koji je bio partizan i komunist ..