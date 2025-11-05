Obavijesti

GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Zagreb: U Saboru održan okrugli stol "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...

Sa službenog YouTube kanala hrvatskog Sabora uklonjena je snimka okruglog stola o Jasenovcu zbog neprimjerenih sadržaja. Potvrdio je to danas Matej Brečić, predstojnik Ureda predsjednika Sabora, izvijestio je N1.

- Jasenovac nije bio logor smrti, već radni logor - jedna je od stvari koje su čule na ovom okruglom stolu. Poručio je to politolog Igor Vukić.

Skup je održan u organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti. Osudio ga je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

- Što se tiče tog okruglog stola, on bez ikakve dileme predstavlja političku provokaciju dvije političke stranke, njihovoga kluba, koje su to svjesno i namjerno organizirale u Hrvatskom saboru - kazao je Plenković.

- - Mislim da je sramota ovo što se odigralo u Saboru na dvije razine. Prvo, zato što se uopće ne poštuje Kazneni zakon, koji jasno definira kaznu zatvora za one koji negiraju ili znatno umanjuju genocid. U ovom slučaju ne samo da se negira nego se i umanjuje genocid nad Židovima, Srbima, Romima... Sabor je mogao odlučiti da se ljudima koji se time bave onemogući da to govore, ali nije - poručio je povjesničar Hrvoje Klasić nakon skupa i dodao:

- Nevjerojatno mi je da HDZ tolerira reviziju prošlosti, konkretno razdoblja NDH. Krajnje je vrijeme da se javno opredijele: jesu li antifašistička stranka ili ne. Ako jesu, neka to jasno kažu. Ako nisu, neka pokrenu inicijativu da se mijenja Ustav i ukine antifašizam, pa neka se odreknu i osnivača svoje stranke, koji je bio partizan i komunist ..

