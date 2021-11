Odbacujem sve optužbe koje mi se stavljaju na teret. Kao poduzetnik samo poduzimao sve što je dozvoljeno po zakonu i propisima kako bi pobijedio na natječaju, kazao je Silvio Kobeščak, koga terete za pomaganje u zloporabi položaja, na Županijskom sudu u Zagrebu.

Kobeščak, drugooptuženi u postupku što se vodi protiv bivše županice Marine Lovrić Merzel i drugih, bio je direktor u tvrtki IGM Turopolje koje je kupilo Ceste Sisak.

- Željko Žužić mi je rekao kako se ne želi izlagati imenom i prezimenom jer u tom kraju baš i nije bio omiljen i predložio da osnujemo tajno društvo u kojem ću ja biti vlasnik i direktor, a on tajni član. On je i dao temeljni kapital za osnivanje IGM Turopolja.Tako smo i napravili. Poznanici iz Strabaga javili su mi u travnju 2011. da se prodaju udjeli u Cestama Sisak i da oni nisu zainteresirani. Prenio sam to Žužiću. On je rekao da je Hypo banka to spremna financirati te smo se javili na natječaj objavljen u svibnju 2011.. Prije toga smo kupili 39 udjela pa je i IGM Turopolje bio udjeličar rekao je Kobeščak.

"Žužić se zapio pa je ponuda propala"

Krajem srpnja 2011. trebalo je uplatiti milijun kuna jamstva.

- Žužić je imao naviku otići na večeru koja bi se znala pretvoriti u tri dana pijanstva. On mi se nije javljao pa je naša ponuda propala. Ponudili smo 21.150.000 kuna, a na natječaj se javio i bivši djelatnik Cesta Sisak. Povjerenstvo je zaključilo da niti jedna ponuda nema bankovno jamstvo te je raspisalo novi natječaj. Pripremio sam dokumentaciju, banka je izdala jamstva i 31. srpnja 2011. dali smo novu ponudu. Tada na 20.037.000 kuna koja je prihvaćena. No ostalo je mogućnost da bilo koji udjeličar ima pravo prvokupa, odnosno da to kupi po istoj cijeni - rekao je Kobeščak. Dodao je kako su se on i Žužić onda angažirali oko kredita.

- Za 3,5 milijuna eura kredita trebalo je pokazati jamstva. Žužić je banci kao jamstvo ponudio kuću na Šestinskom vijencu vrijednu tri milijuna eura i depozit od 150.000 eura no banka je tražila veće jamstvo. Još 350.000 eur, pa je Žužić odlučio da će, nakon dogovora sa suprugom, ponuditi 200.000 štednog depozita. Riječ je o njezinom osobnom novcu, rekao mi je, koji je dobila prodajom imovine koju je naslijedila. U međuvremenu se Petek javio s pravom prvokupa. No kad su oni odustali ja sam se 14. listopada 2011. našao s ljudima iz Sisačko-moslavačke županije kod javnog bilježnika. Tamo je bila i Marina Lovrić Merzel koju prije nisam vidio uživo. Ona je inzistirala da se ugovor sklopi tek kad novac sjedne na račun županije iako je Hypo banka poslala dokaze da je novac uplaćen. Tek kad je novac sjeo potpisali smo ugovor- kazao je Kobeščak.

Kobeščak: Žužić laže pa on je dogovorio sve s bankom

Potom se osvrnuo na Žužićev iskaz na sudu tvrdeći da je njegov bivši poslovni partner lagao.

- On kaže da je 20. kolovoza 2011. doznao uvjete natječaja, a IGM Turopolje se 27. srpnja 2011. javilo na natječaj i već smo sudjelovali u natječaju. On je išao u banku i dogovorio hipoteku pa je apsolutna nemoguća tvrdnja Uskoka da Žužić nije sudjelovao u postupku pa mu zato slijed događaja nije točan- rekao je Kobeščak. Dodao je kako je krajem 2012. Žužić počeo inzistirati da šljunčaru u Vukojevcu izdvoje iz Cesti Sisak u novu tvrtku i prenesu je u IGM Turopolje na račun potraživanja prema Cestama Sisak. On na to nije pristao jer je, kaže, dvije godine putovao iz Zagreba u Sisak i nije želio da oko 15= ljudi završi na cesti. Nakon što je dobio ponudu Geofizike za poslom u Kongu rekao je Žužiću da odlazi i da nađe osobu na koju će prenijeti ovlasti.

- Na njegov rođendan 27. veljače 2013. teško alkoholiziran me je maltretirao i ja sam mu rekao da 24. ožujka idem za Kongo. Prenijeli smo udjele na njega, a on mi je rekao da će, kako bi me isplatio, na mene prenijeti stan od 64 metra četvornih kada zgrada u Zagrebu bude izgrađena. No kad sam se nakon šest mjeseci vratio iz Konga obavijestili su me o istrazi protiv mene. On je tvrdio da sam znatna sredstva trošio sam, a sva dokumentacija koju sam prenio na njega je uništena. Jedino mi je ostalo da sam ja i dalje jamac u ovom poslu IGM Turopolja i da sam od 2014. blokiran za devet milijuna kuna- rekao je Kobeščak u svojoj obrani.

Dodao je kako je Žužić ju drugom postupku na sudu u Sisku rekao da s tim nije imao ništa. Da nije sudjelovao u tome i da ne postoji ugovor o osnivanju tajnog društva i da nije izvršena primopredaja dokumentacije. Taj postupak Kobeščak je izgubio.

- Protiv njega sam onda podigao kaznenu prijavu za davanje lažnog iskaza. Optužnica je potvrđena u svibnju 2017., ali niti jedno ročište nije održano. Nadam se da će ovo vijeće bolje ocijeniti činjenice i dokaze i da ćemo na kraju doći do istine- rekao je Kobeščak koji nije želio odgovarati na pitanja Uskoka.

Podsjećamo, optužnicom se Marini Lovrić Merzel, u vrijeme dok je bila županica Sisačko-moslavačke županije, stavlja na teret da je od lipnja 2011. do rujna 2013. godine, nakon što je Županijska skupština donijela odluku o prodaji 57,33 posto poslovnih udjela Županije u društvu Ceste Sisak, od trećeokrivljenog Željka Žužića, kao stvarnog vlasnika trgovačkog društva IGM Turopolje, zainteresiranog za stjecanje navedenih udjela, zatražila da joj isplati 100.000 eura mita kako bi njegovu društvu, bez obzira na druge zainteresirane kupce i mogući interes udjeličara društva s pravom prvokupa, osigurala stjecanje navedenih poslovnih udjela.

Nakon što joj je Žužić krajem kolovoza 2011. predao traženi iznos od 100.000 eura bivša je županica, izmjenom utvrđenih uvjeta ugovora, osigurala zaključenje ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela tvrtki Željka Žužića u čije ime je ugovor potpisao drugookrivljeni Silvio Kobeščak, direktor tvrtke.

Žužić je također bio optužen u ovom postupku no priznao je da je dao mito i nagodio se s Uskokom.