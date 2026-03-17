Saar: Izrael je pobijedio u ratu s Iranom, ciljevi nisu ostvareni

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi. Saar je rekao na konferenciji za medije da Izrael nastoji ukloniti "egzistencijalne prijetnje", ali nije rekao kako će vlada utvrditi ispunjavanje ciljeva.

"Treba biti strpljiv“, rekao je Saar na 18. dan rata u kojem je ubijeno više od 2000 ljudi, većinom u Iranu i Libanonu, ali i u Izraelu, Iraku i diljem Perzijskog zaljeva.

Saar i drugi izraelski dužnosnici rekli su da je cilj značajno oslabiti iransku sposobnost izvođenja napada na Izrael, istovremeno stvarajući uvjete unutar Irana koji bi u konačnici omogućili Irancima da svrgnu svoje vladare.

Ali Saar je u utorak također priznao da "režim" u Iranu može srušiti samo iranski narod, u očitom priznanju da nije izgledno da će režim uskoro pasti.

Izraelska vojska priopćila je da izvodi zračne napade na iranske lansere balističkih raketa, skladišta ​​i proizvodne pogone. Izrael je također bombardirao lokacije za koje tvrdi da su povezane s iranskim nuklearnim programom te napadao sigurnosne snage.

"Već smo pobijedili", rekao je Saar, dodavši da je Iran "dramatično oslabljen" u ratu koji je počeo 28. veljače zajedničkim američkim i izraelskim napadima.

"To je jasno nama i našim susjedima, ali nastavit ćemo sve dok misija ne bude dovršena", rekao je izraelski ministar vanjskih poslova.

Unatoč tome što je Saar proglasio pobjedu, ponavljajući izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa od 11. ožujka, Iran je u utorak ispalio salve projektila na Izrael, naglašavajući kontinuiranu sposobnost Teherana da izvodi napade dugog dometa nakon više od dva tjedna rata.

Trumpova administracija davala je mješovite signale o kraju sukoba. Povremeno je sugerirala da bi rat uskoro mogao završiti, a istovremeno je naglašavala da je kampanja još uvijek u tijeku. Izraelski dužnosnici nisu dali vremenski okvir, a vojska kaže da ima ratne planove za najmanje sljedeća tri tjedna.

"Radimo vrlo važan posao", rekao je Saar, nedugo nakon što je ministar obrane Israel Katz objavio da je vojska ubila šefa iranske nacionalne sigurnosti Alija Laridžanija.

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana uzrokovao je previranja u regiji. Izrael se sada bori i protiv proiranskog pokreta Hezbolaha u Libanonu, a Teheran izvodi napade na arapske države Perzijskog zaljeva.