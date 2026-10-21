U Saboru prije rasprave o rebalansu proračuna, glasa se o opozivu Vlade
Pao pokušaj rušenja Vlade! Oporba nije imala dosta ruku
Saborski zastupnici potvrdili su Dražena Miočića za novog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Miočić je dugogodišnji novinar i urednik na HRT-u. 78 ih je bilo za, pet suzdržanih i 11 protiv.
Pao pokušaj rušenja Vlade! Oporba nije imala dosta ruku, 79 zastupnika je glasalo protiv, što je bilo i očekivano.
Za je glasalo 55 zastupnika, dok ih je dvoje bilo suzdržano.
- Gospodine Hajdaš žao mi vas je i evo nakon sjednice svatko od vas ima jedan besplatni zagrljaj - rekao je Zekanović zaradio treću opomenu zbog čega više ne može sudjelovati u raspravi.
Saborski zastupnici u srijedu trebaju raspravljati o jednom od najvažnijih dokumenata države: rebalansu proračuna za 2026. godinu. No prije rasprave o tome koji sektor treba dobiti više sredstava, saborski će zastupnici glasati o 29 prethodno raspravljenih točaka među kojima je SDP-ov prijedlog o opozivu Vlade.
- U osam točaka obrazložili smo zašto odgovornost počinje od premijera. Andrej Plenković godinama vodi Vladu koja donosi propise, uređuje nadzor i bira ljude na čelu institucija. Građani zato imaju pravo upravo od njega tražiti odgovor kako je sustav koji vodi dopustio da se u Gospiću nezakonito odloži 37 tisuća tona otpada - kažu iz SDP-a.
- Svi mi znamo da ova Vlada danas neće pasti jer ovu Vladu vežu samo goli interesi, i zato će svi zastupnici parlamentarne većine dići svoje ruke i preglasati oporbu. Ovo je predstava u kojoj glavni lik, negativac, ne želi sići s pozornice. Danas ćete preglasati oporbu, ali budite sigurni da će vam hrvatski građani na izborima pokazati što misle o onome što ste napravili - rekao je Nikola Grmoja u objaašnjenju zašto traži stanku.
Odgovorila mu je HDZ-ova saborska zastupnica Majda Burić.
- Vi javno propagirate mučenje, vješanja na trgovima, vi ste politički ekstremisti, političke protuhe i nasilnici - rekla je.
Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović pitao je zastupnike Mosta je li istina da je Grmoja neki dan izvukao uši Marinu Miletiću.
- Nije to istina, gospodine Zekanoviću. Ali vama Kabok i Plenković redovito izvlače uši - uzvratio mu je Grmoja.
Nakon serije uvreda, HDZ-ovci su prozivali Možemo zbog Jakuševca. Zastupnik Šašlin je rekao da prema nalazima u Lici nema zagađenja zraka, vode i tla.
Onda su si međusobno predbacivali da lažu oko Like i Jakuševca.
- Bili ste na vlasti, niste sredili spalionicu ni Jakuševec, a tad je gradsku skupštinu vodio vaš Andrija Mikulić - rekla je Benčić.
Siniša Hajdaš Dončić je na kraju rekao da je opoziv Vlade pokrenut zbog slučaja Gospić.
- Kako svaki kralj mora imati jednu korisnu dvorsku ludu, tako i Plenković ima svoju, Hrvoja Zekanovića - zaključio je.