Pao pokušaj rušenja Vlade! Oporba nije imala dosta ruku

REBALANS U SABORU

Saborski zastupnici u srijedu trebaju raspravljati o jednom od najvažnijih dokumenata države: rebalansu proračuna za 2026. godinu. No prije rasprave o tome koji sektor treba dobiti više sredstava, saborski će zastupnici glasati o 29 prethodno raspravljenih točaka među kojima je SDP-ov prijedlog o opozivu Vlade.

- U osam točaka obrazložili smo zašto odgovornost počinje od premijera. Andrej Plenković godinama vodi Vladu koja donosi propise, uređuje nadzor i bira ljude na čelu institucija. Građani zato imaju pravo upravo od njega tražiti odgovor kako je sustav koji vodi dopustio da se u Gospiću nezakonito odloži 37 tisuća tona otpada - kažu iz SDP-a.

- Svi mi znamo da ova Vlada danas neće pasti jer ovu Vladu vežu samo goli interesi, i zato će svi zastupnici parlamentarne većine dići svoje ruke i preglasati oporbu. Ovo je predstava u kojoj glavni lik, negativac, ne želi sići s pozornice. Danas ćete preglasati oporbu, ali budite sigurni da će vam hrvatski građani na izborima pokazati što misle o onome što ste napravili - rekao je Nikola Grmoja u objaašnjenju zašto traži stanku.

Odgovorila mu je HDZ-ova saborska zastupnica Majda Burić.

- Vi javno propagirate mučenje, vješanja na trgovima, vi ste politički ekstremisti, političke protuhe i nasilnici - rekla je.

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović pitao je zastupnike Mosta je li istina da je Grmoja neki dan izvukao uši Marinu Miletiću.

- Nije to istina, gospodine Zekanoviću. Ali vama Kabok i Plenković redovito izvlače uši - uzvratio mu je Grmoja.

Nakon serije uvreda, HDZ-ovci su prozivali Možemo zbog Jakuševca. Zastupnik Šašlin je rekao da prema nalazima u Lici nema zagađenja zraka, vode i tla.

Onda su si međusobno predbacivali da lažu oko Like i Jakuševca.

- Bili ste na vlasti, niste sredili spalionicu ni Jakuševec, a tad je gradsku skupštinu vodio vaš Andrija Mikulić - rekla je Benčić.

Siniša Hajdaš Dončić je na kraju rekao da je opoziv Vlade pokrenut zbog slučaja Gospić.

- Kako svaki kralj mora imati jednu korisnu dvorsku ludu, tako i Plenković ima svoju, Hrvoja Zekanovića - zaključio je.