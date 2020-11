Sabor je pripremio tri nova edukativna projekta za učenike

Uz dva postojeća projekta, saborska Služba za građane pripremila je i tri nova edukativna projekta za učenike osnovnih i srednjih škola, planirano je da se održe u prvoj polovini iduće godine

<p>Uz postojeće projekte - simuliranu sjednicu za učenike srednjih škola i online kviz „Koliko poznaješ Hrvatski sabor, Služba je pripremila i online kviz za srednje škole te pisanje eseja, raspravljačkog teksta ili zastupničkog govora za 8. razrede osnovnih te za srednje škole. </p><p>Osma simulirana sjednica za učenike srednjih škola održat će se 19. travnja iduće godine u Sabornici, a u slučaju da epidemiološke okolnosti to ne dopuste, održat će se videokonferencijskim putem.</p><p>Online kviz znanja "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" za učenike 8. razreda osnovnih škola održat će se 26. ožujka uz informatičku podršku CARNeta. Natjecatelji u tročlanim timovima iz škola sudionica u kvizu sudjeluju svojim <strong>AAI@EduHr</strong> korisničkim računom. U 30 minuta odgovaraju na 30 pitanja o djelovanju Sabora do 20., stoljeća, u 20. stoljeću do 1990. godine te od konstituiranja višestranačkog Hrvatskog sabora do danas. Pitanja proizlaze iz kurikuluma za predmet Povijesti od 6. do 8. razreda. </p><p>Hrvatski sabor u ovoj školskoj godini prvi put organizira <strong><a href="https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/online-kviz-natjecanje" target="_blank">online kviz znanja i za učenike srednjih škola</a> </strong>koji će se održati 12. ožujka 2021. Sudionici će odgovarati na 30 pitanja koja proizlaze iz kurikuluma za predmet Politika i gospodarstvo u povezanosti s kurikulumima pravne grupe predmeta te drugih srodnih predmeta iz društveno-humanističkog područja. </p><p>U povodu obilježavanja 30. obljetnice proglašenja samostalne i suverene Republike Hrvatske, Sabor u ovoj školskoj godini raspisuje <a href="https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/ucenicki-eseji" target="_blank"><strong>natječaj za najbolji esej, raspravljački tekst ili zastupnički govor</strong></a> o temi "Trideset godina hrvatske državnosti" za učenike 8. razreda te natječaj za najbolji esej ili zastupnički govor o istoj temi za učenike srednjih škola. </p><p>Cilj natječaja je poticanje povijesne i političke pismenosti učenika te poticanje na razvijanje povijesnog i političkog mišljenja, kritičkog promišljanja, upoznavanja demokratskih procedura, njegovanje demokratskih načela i vrednota te domoljublja. </p><p>Detaljne upute o sudjelovanju te edukativni sadržaji za pripremu sudjelovanja u natjecanjima objavljeni su na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora, <a href="https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar" target="_blank"><strong>https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar. </strong></a></p><p>Prijave za sve projekte, osim za simuliranu sjednicu, primaju se od 11. siječnja do 22. veljače 2021. na adresu <strong>kviz.gradjani@sabor.hr,</strong> odnosno na<strong> esej.gradjani@sabor.hr. </strong></p><p>Najuspješnijim sudionicima bit će dodijeljene nagrade i pohvalnice, a uručit će ih predsjednik Sabora Gordan Jandroković na prigodnoj svečanosti.<br/> </p>