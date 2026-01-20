Sabor nastavlja sjednicu: HDZ prijeti bojkotom, glasat će se za predsjednika Vrhovnog suda

Hrvatski sabor u srijedu sjednicu nastavlja po predloženom dnevnom redu, a za 11 sati najavljena je sjednica Odbora za pravosuđe na kojoj bi se trebalo glasati o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda, no nije izgledno da će za to biti kvoruma.

Naime, HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je još u ponedjeljak da neće biti kvoruma na Odboru za pravosuđe ako se ne postigne dogovor s lijevom oporbom oko hodograma izbora sudaca na Ustavnom sudu i čelne osobe Vrhovnog suda jer na taj Odbor neće doći HDZ-ovi članovi.

Da će sutra ujutro početi pregovori sa SDP-ovim pregovaračkim timom o izboru sudaca Ustavnog suda i čelne osobe Vrhovnog suda potvrdio je HDZ-ov predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica, a SDP-ov saborski zastupnik Saša Đujić, koji će voditi pregovarački tim lijeve opozicije na sastanku s HDZ-om, ponovio je da ne pristaju ni na kakvu trgovinu i da će na sastanku razgovarati isključivo o načinu i modalitetu izbora troje sudaca Ustavnog suda.

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe 'mostovac' Nikola Grmoja prošlog je tjedna najavio da bi se na Odboru trebalo glasati o tri kandidata za predsjednika Vrhovnog suda koje je taj Odbor saslušao još 1. prosinca 2025. - Aleksandri Maganić, Šimi Saviću te Mirti Matić, koja je i kandidatkinja predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu funkciju.

Da će se sjednica Odbora organizirati, potvrdio je Grmoja i u utorak novinarima, bez obzira na to što je HDZ najavio da neće doći ne postigne li se dogovor s lijevom oporbom. Svjestan je, kaže, da se do srijede ne može postići nikakav dogovor oko ustavnih sudaca. Premijera Plenkovića optužio je za "jeftine finte" i trgovačke interese, a lijevu je oporbu prozvao za "trgovanje".

Na dnevnom redu Sabora Zakon o slobodnim zonama

Zastupnici će u srijedu raspraviti prijedlog Zakona o slobodnim zonama kojim se pojednostavljuje dosadašnji model osnivanja slobodne zone na temelju akata Vlade Republike Hrvatske. Kriterij vezan uz ukupne prihode svih korisnika pojedine zone koji trebaju biti ostvareni poslovanjem izvan područja Republike Hrvatske snižava s dosadašnjih 50 posto na 33 posto u cilju olakšavanja nastavka poslovanja korisnicima zona koji imaju gospodarski interes za poslovanjem u tom režimu.

Također, raspravit će i prijedlog zakona o provedbi Uredbe EU 2024/1787 o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru kojom se uvode novi zahtjevi za mjerenje emisija metana u energetskom sektoru, izvješćivanje o njima i njihovu verifikaciju te prijedlog Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu kojim se uređuje novi, suvremeni pravni okvir za ugovore o prijevozu tereta željeznicom u cilju usklađivanja s europskim pravom, liberaliziranim tržišnim okruženjem i potrebama digitalizacije logističkog sektora.