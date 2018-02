'Skriva se ispod popluna i ne želi se suočiti sa stvarnošću...'

Željko Glasnović je tražio stanku zbog povrata oduzete imovine, Ivan Vilibor Sinčić zbog stanja u Uljaniku, Gordan Maras zbog kulturne devastacije Zagreba i rušenju kluba Jabuka, Marko Sladoljev zbog aktualne političke situacija, a iz tog razloga stanku su tražili i Branko Bačić i Anka Mrak-Taritaš.

Glasnović: Glumimo demokraciju, a duboko smo u komunizmu

Nakon stanke, prvi je riječ dobio Željko Glasnović rekavši da je memoricid najgora vrsta genocida. S govornice je poručio kako smo mi "duboko duboko u komunizmu, a glumimo demokraciju".

Ivan Vilibor Sinčić govorio je o situaciji u brodogradilištu Uljanik.

- U Hrvatskoj priči stvari često propadaju jer se djelatnostima loše upravlja. U jednoj tužnoj priči propasti brodogradnje, Uljanik je uvijek nekako bio svijetla točka do negdje kraja prošle godine. Ja sam se šokirao kada smo otišli tamo i pustili priče radnika u javnost. Nažalost i ondje je sprema lokalne politike s državnom politikom i privatnim interesima dovela do problema - rekao je Sinčić.

Pozvao je sve dioničare, radnike, sve koji mogu odlučivati da ne dozvole bilo kakve poteze uprave koji bi doveli do smanjenja radnih mjesta, stečaja, rasprodaje imovine, gašenja brodogradnje.

Maras: Nek' se Bandić prestane ponašati kao trula jabuka Zagreba

Gordan Maras govorio je o devastaciji grada Zagreba, odnosno rušenju kluba Jabuka.

- Danas jedna malo drugačija tema u odnosu na ono što smo slušali proteklih dana, ali jednostavno se mora progovoriti o vandalizmu gradskih vlasti. Radi se o klubu Jabuka koji će uskoro proslaviti 50 godina postojanja. To je kultni klub na kojeg se iz nekog razloga Bandić okomio. U utorak je tamo došla mehanizacija i počela rušiti terasu na kojoj su koncerte održavali neki od najboljih bendova. Ono što vidimo kao problem je da Vlada i Ministarstvo kulture ne reagiraju na nešto na što bi trebalo reagirati. Jabuka nije bilo što, Jabuka je simbol nečega što je zadnjih 20-ak godina nestalo - rekao je Maras. Bandiću je poručio da je dosta uništavao kulturnu scenu grada.

- Jabuku nemojte dirati. Jabuku vam nećemo dati. Jabuka je dio nas. Pozivam sve da daju podršku Jabuci da se program tamo nastavi. Tamo kada uđete sigurno nećete čuti melodije koje trešte iz tko zna kakvih klubova u gradu. Unaprijed čestitam 50. rođendan Jabuci i poručujem da se Bandić konačno prestane ponašati kao trula Jabuka grada Zagreba - rekao je Maras.

Petrov: Ispred Plenkovića je odluka koju nije spreman donijeti

Agrokor i postupanje premijera u tom slučaju i danas je bila tema u Saboru. Božo Petrov (Most) nakon stanke za saborskom govornicom ustvrdio je kako ćemo danas na sjednici Odbora za gospodarstvo na koji stižu potpredsjednica Vlade i ministrica Martina Dalić i izvanredni povjerenik Ante Ramljak odgovoriti na pitanja zastupnika biti već viđena predstava.

- Redatelj postavlja glumce, a ako pođe po zlu okrivit će se njih, a ako uspije redatelj će dobiti Oscara. Ovog puta glumci će biti potpredsjednica Vlade Martina Dalić i povjerenik Vlade u Agrokoru Ante Ramljak. Ishod se zna. U kontroliranim uvjetima pomoću niza postavljenih pitanja, koji stvaraju šum, i niza odgovora bez odgovora s naglašavanjem spasiteljskog angažmana u Agrokoru, ljudi koji će to gledati neće moći doći do nikakvog zaključka i na kraju će definirati pa nitko od vas ovdje nije normalan. To je cilj redatelja - naveo je Petrov.

Naveo je kako premijer posljednjih dva tjedan šuti o Agrokoru.

- Ja bih to nazvao mutavom obranom. To dovoljno govori da oni znaju da su poprilično zabrljali u Agrokoru. Ispred Andreja Plenkovića stoji odluka koji očito opet nije spreman donijeti. Ima dvije korektne mogućnosti: ili će reći nisam znao i dijeli otkaze ili znao sam, kriv sam i dajem ostavku - poručio je Petrov.

Branko Bačić (HDZ) odgovorio je na Mostove teze navodeći kako je jedino točno što je Petrov rekao jest da je danas sjednica Odbora za gospodarstvo. Podsjetio je da je zakon, koji je i Most podržao, stvorio pretpostavke da se zaustavi slom najveće hrvatske kompanije i da se pripremi nagodba kako bi se moglo nastaviti s radom svih tvrtki u sustavu i brojnih dobavljača.

- Ako je bilo što tamo nezakonito za to postoje institucije pa vas pozivam da podnesete kaznene prijave, što već i prije radili po pitanju Agrokora. U svemu tome imat ćete našu podršku. HDZ neće braniti nikoga niti nam je u interesu nositi političku štetu za bilo čiju nezakonitost - poručio je Bačić.

Čelniku Mosta uzvratio je da njegovi paušalni napadi na premijera i HDZ više govore o njemu nego o njima.

Mrak Taritaš:Plenković se kao dijete skriva ispod popluna i ne želi suočiti sa stvarnošću

Anka Marak Taritaš (GLAS) ustvrdila je da se premijer u slučaju Agrokora ponaša kao dijete koje se sakrije ispod popluna, zažmiri i misle da se stvari ne događaju. Pozvala ga je da makne poplun, otvori oči i suoči se sa stvarnošću. Navela je kako premijer nema komoditet i pravo ne činiti ništa odnosno ne raditi. Kada je u pitanju Agrokor poručila premijeru da ima dvije mogućnosti: zahvaliti mu se na suradnji ili nastaviti raditi kao i do sada pa dok traje.

- Premijer nema pravo na propust niti biti ispod pokrivača i žmiriti, pustiti druge da govore. Odgovornost je premijera. Maknite poplun, otvorite oči i suočite se sa stvarnošću. Državnička odgovornost je reći pogriješio sam, ovo je loše, sad je dosta i idemo na drugi način. Nije državnički odgovornost pustiti potpredsjednicu pa kako bude bit će - poručila je Mrak Taritaš.

Podsjetila je da smo ne tako davno imali "jednog župana koji je zlostavljao suprugu koja ga je prijavila".

- Onda se s njim razgovaralo, pa je premijer pod poplunom zažmirio jako, ali kad je glavu izvukao van onda je od tog istog župana dobio šamar. Samo ne znam je li jači šamar dobila njegova žena ili premijer. Župan je rekao ja nisam u HDZ-u, ali župan dalje jesam i tako je završila priča i tako se razvija priča s Istanbulskom konvencijom - rekla je Mrak Taritaš.