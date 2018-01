Sabor raspravlja o Zakonu o obrani i izmjenama Poslovnika

Nastavlja se 7. sjednica Hrvatskoga sabora. Izmjene i dopune zakona o obrani te o službi u Oružanim snagama RH, zakonski su prijedlozi o kojima će u četvrtak raspravljati Hrvatski sabor, Odbor za Ustav i Poslovnik očitovat će se o planiranim izmjenama saborskog Poslovnika i o nacrtu Kodeksa o etičkom djelovanju zastupnika te rasporediti sredstva za redovan rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika.

Izmjenama Zakona o obrani propisuje se obveza služenja u pričuvnom sastavu kako bi se naglasilo da je ona stalna bez obzira je li na snazi obveza služenja vojnog roka. Pričuvni sastav Oružanih snaga (OS) dijelio bi se na ugovornu i mobilizacijsku pričuvu, a mobilizacijska na nerazvrstanu i razvrstanu. To će, objasnio je ministar obrane Damir Krstičević, omogućiti proširenje personalne baze za popunu profesionalnog i pričuvnog sastava OS i time omogućiti veću operativnost u provedbi zadaća. Pomaknuta je najviša dob za različite oblike prijma u vojnu službu, predlaže se da se dobna granica ujednači na 30 godina.

Izmjenama saborskog Poslovnika, zastupnička replika umjesto sadašnje dvije, trajala bi jednu minutu, zastupnici ne bi mogli replicirati unutar vlastitog kluba, o povredi Poslovnika umjesto do jedne minute govorili bi do pola minute. Definiralo bi se vrijeme za stanke kako bi se izbjegla sadašnja praksa da ih klubovi traže u svako doba, najčešće ujutro. Klub HDZ-a sklon je ideji da se Aktualni sat održava svaki mjesec, umjesto četiri puta godišnje, trajao bi sat vremena, a oporba bi imala više pitanja u odnosu na vladajuće, otkrio je nedavno predsjednik Sabora Gordan Jandroković, uz napomenu kako o toj ideji još treba obaviti dodatne konzultacije. Nova poslovnička rješenja trebala bi zaživjeti do početka, odnosno do sredine veljače.