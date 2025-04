Sabor u četvrtak o izmjenama Zakona o igrama na sreću. Nestaju kladomati u kafićima?

Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti konačni prijedlog izmjena Zakona o igrama na sreću, a u odnosu na prvo čitanje, jedna od novosti je i obveza uklanjanja samoposlužnih terminala u ugostiteljstvu, tzv. kladomata, a vrijeme za prilagodbu na tu zakonsku odredbu je početak iduće godine.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac na Vladi je upozorio da, prema istraživanjima, u Hrvatskoj približno pet posto populacije odraslih i šest posto populacije mlađih odraslih ima značajni problem s kockanjem. Prema podacima koje je iznio, trenutno je oko 6.300 poslovnica koje priređuju igre na sreću, što uključuje automat klubove, kasina, kladionice, a prednjače upravo samoposlužni aparati za klađenje, kojih je gotovo 3.700.

Kako bi se uvele mjere društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, zakonom se predlaže obveza identifikacije svih igrača u zemaljskim poslovnicama, ujednačavanje postupka isključenja igrača, uspostava registra isključenih igrača koji će voditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), kao i mjere oduzimanja prava priređivanja igara na sreću zbog neprovođenja mjera društveno odgovornog priređivanja.

Poslovnicama koje priređuju igre na sreću bit će ograničen i rad nedjeljom na maksimalno 16 radnih nedjelja u godini, po uzoru na zakonsku regulaciju radnog vremena u trgovini. Također, zakonski prijedlog uključuje i sprječavanje rada nelegalnih internetskih priređivača.

Kada je riječ o ograničavanju oglašavanja, ono uključuje zabranu oglašavanja u vremenu od 6 do 23 sata putem interneta, u audio-vizualnim i radijskim programima te sadržajima elektroničkih publikacija. Također, tu je i zabrana oglašavanja igara na sreću u tiskanim medijima, na javno vidljivim površinama, kao i smanjenje vanjske vidljivosti prostora za igre na sreću.

Sponzorsko oglašavanje nije nužno zabranjeno, ali može sadržavati isključivo naziv tvrtke, logo i naziv brenda priređivača. Između ostalog, zakonski prijedlog uključuje i zabranu pojavljivanja poznatih osoba i osoba od medijskog utjecaja u oglašavanju igara na sreću, kao i zabranu njihove promocije kreatorima sadržaja na društvenim mrežama, tzv. influencerima.

Prijedlogom zakona se, među inim, mijenjaju porezni razredi kada je riječ o porezu na dobitke. Za dobitke u klađenju do 100 eura porezna stopa će iznositi 10 posto, dok će lutrijski dobici do tog iznosa biti neoporezivi, od 100 do 1.500 eura porezna stopa će u obje sfere biti 10 posto, od 1.500 do 4.000 eura po 15 posto, od 4.000 do 70.000 eura po 20 posto, a iznad 70.000 eura porezna stopa na dobitke će biti 30 posto.