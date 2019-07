Sabor u srijedu o besplatnom trajektu za djecu s teškoćama

Hrvatski sabor u srijedu će raspraviti šest točaka, među kojima i izmjene Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojim SDP-ov zastupnik Arsen Bauk traži besplatni trajektni prijevoz za djecu s teškoćama u razvoju.

Udruga Brački pupoljci prosvjedom je prije nekoliko dana upozorila da već deset godina traži da se djeci s teškoćama u razvoju omogući besplatni trajektni prijevoz kad idu na terapije u Split, jer to financijski značajno opterećuje roditelje te djece.

Zakonski prijedlog u koji je njihove zahtjeve prenio SDP-ov Bauk u saborskoj je proceduri od studenog, a na raspravu stiže zahvaljujući prikupljenim potpisima zastupnika.

Prije samog Sabora, o prijedlogu je raspravljao njegov Odbor za zdravstvo, članovi Odbora iz redova većine zauzeli su se za cjelovito rješenje na kojem radi Vlada, no Bauk se protivi čekanju."Izbjegavanje parlamentarne većine da riješi ovaj problem s izgovorom da će Vlada jednom predložiti cjelovit zakon moglo je držati vodu neko vrijeme, ali došli smo već na sedam mjeseci", kaže zastupnik.HDZ pak Bauka proziva da jeftino politizira na osjetljivoj temi. Cjelovit zakon neće se dugo čekati, kažu Ivan Čelić i Ljubica Lukačić.Tražit ćemo od predsjednika Vlade hitni postupak, da se objedini prvo i drugo čitanje, prijedog će već u rujnu biti na našim klupama i vjerujem na zadovoljstvo svih osoba s invaliditetom, poručuju.I dok HDZ uvjerava da će to od jeseni biti cjelovito rješenje za sve, Bauk traži da za ovo ljeto to Vlada riješi uredbom.Sabor će raspravljati i o prijedlozima imenovanja članova Povjerenstva za fiskalnu politiku te predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, za predsjednicu tog tijela predložena je Mirjana Polić Bobić.

