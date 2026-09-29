SABOR UŽIVO Lider HSS-a napao Tomaševića: Bolje da pregovara sa sindikatima! O stadionu šuti

Hrvatski sabor danas nastavlja zasjedanje, a ovaj će tjedan, između ostalog, raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu Državnih odvjetništava u 2025. u kojem se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjilo broj neriješenih predmeta.

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Darko Vuletić, lider HSS-a, dotaknuo se teme oko stadiona u Maksimiru.

- Došlo je do frke jer navijači nisu zadovoljni izgledom. U povjerenstvu je bio i Zvone Boban koji je nakon pritiska navijača rekao da poštiva to i da će vrlo vjerojatno ovo rješenje otići u ropotarnicu povijesti. Lijepo je to izrekao predsjednik mog kluba. Ono što je bitno, nisam čuo mišljenje gradonačelnika Tomaševića o tome. I on je bio u tom istom povjerenstvu, a i bolje da nije. Bolje da je sudjelovao u pregovorima sa sindikatima kako se ne bi događalo ovo u Zagrebu. Imam obavezu prema navijačima sa sjevera i zapada... da im kažem da ćemo sve napraviti da Dinamo, odnosno Hrvatska reprezentacija dobiju dom kakav trebaju - rekao je Darko Vuletić.