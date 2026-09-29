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SABOR UŽIVO Lider HSS-a napao Tomaševića: Bolje da pregovara sa sindikatima! O stadionu šuti

Piše 24sata,
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SABOR UŽIVO Lider HSS-a napao Tomaševića: Bolje da pregovara sa sindikatima! O stadionu šuti
Foto: Internet TV Hrvatskoga sabora/screenshot
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Ovog tjedna glasanja neće biti...

Hrvatski sabor danas nastavlja zasjedanje, a ovaj će tjedan, između ostalog, raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu Državnih odvjetništava u 2025. u kojem se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjilo broj neriješenih predmeta.

NISU SUGLASNI Saborski odbor moli Vladu da preispitaju odluku o sidrenim cijenama. Vodi ga DP-ovac
Saborski odbor moli Vladu da preispitaju odluku o sidrenim cijenama. Vodi ga DP-ovac

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Darko Vuletić, lider HSS-a, dotaknuo se teme oko stadiona u Maksimiru. 

- Došlo je do frke jer navijači nisu zadovoljni izgledom. U povjerenstvu je bio i Zvone Boban koji je nakon pritiska navijača rekao da poštiva to i da će vrlo vjerojatno ovo rješenje otići u ropotarnicu povijesti. Lijepo je to izrekao predsjednik mog kluba. Ono što je bitno, nisam čuo mišljenje gradonačelnika Tomaševića o tome. I on je bio u tom istom povjerenstvu, a i bolje da nije. Bolje da je sudjelovao u pregovorima sa sindikatima kako se ne bi događalo ovo u Zagrebu. Imam obavezu prema navijačima sa sjevera i zapada... da im kažem da ćemo sve napraviti da Dinamo, odnosno Hrvatska reprezentacija dobiju dom kakav trebaju - rekao je Darko Vuletić. 

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Komentari 4
Tomašević: Ovo se zadnji put dogodilo prije 90 godina. Spremni smo na kompromis
STOJI PROMET

Tomašević: Ovo se zadnji put dogodilo prije 90 godina. Spremni smo na kompromis

Gradonačelnik je spomenuo i rast plaća koji bi kumulativno iznosio oko 14 posto. "Ako to stavimo u kontekst što Vlada nudi javnim službama, ja ne razumijem kako to može biti nekorektno, rekao je Tomašević.
DRUGI DAN ŠTRAJKA: Čeka se odluka suda. Potražnja za Bajsom. Voze dva tramvaja
IZ MINUTE U MINUTU

DRUGI DAN ŠTRAJKA: Čeka se odluka suda. Potražnja za Bajsom. Voze dva tramvaja

Prvog dana štrajka vozila tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević prozvao vođe sindikata, vođe sindikata prozvale Tomaševića. Sud odlučuje o zakonitosti štrajka...
VIDEO U sudnici pustili snimku urlanja o nakazama. Pogledajte reakciju Anne Dujić na to...
AFERA NAKAZE

VIDEO U sudnici pustili snimku urlanja o nakazama. Pogledajte reakciju Anne Dujić na to...

Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavlja se suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, zbog prijetnji i pokušaja prisile prema policajki. Slučaj je poznat kao 'Afera Nakaze', koju je snimila ekipa RTL-a Danas tijekom velikog požara u Skradinu u ljeto 2024. godine. U sudnici su pustili i snimku incidenta. Pogledajte kako je reagirala Anna Dujić dok se gledalo 'urlanje'...

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