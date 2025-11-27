Sabor: Vladajući i oporba dijametralno suprotno vide proračun za 2026. godinu

I dok vladajući HDZ ističe da se predloženim proračunom još jednom potvrđuje stabilnost javnih financija, dosljedna i odgovorna politika Vlada, iz oporbe prstom upiru u inflaciju koja, naglašavaju, najviše pogađa građane koji žive od svog rada.

„Ovo je peta godina u kojoj je stopa inflacije veća od gospodarskog rasta, to, na žalost, postaje trajna mjera“, upozorio je Boris Lalovac (SDP), ocijenivši kako to znači da imamo ozbiljan, strukturni problem u ekonomiji.

Naveo je kako nije uspjela Vladina mjera zamrzavanja cijena hrane, a da zadnja četiri mjeseca rastu i troškovi režija. Vladu pita na temelju čega projicira da će stopa inflacije u idućoj godini biti 2, 8 posto? HNB je poslovnim bankama isplatila preko milijardu eura da bi imali drugu najveću stopu inflacije u eurozoni, rekao je Lalovac.

Upravo Vladu, Nikola Grmoja (Most) označava glavnim generatorom inflacije, ustrajava da je njena odluka o ukidanju kune i prelasku na euro, dodatno potaknula inflaciju.

Na čemu rastemo, na potrošnji, na turizmu, EU fondovima, kazao je Grmoja i dodao kako je svaki osmi euro u proračunu europski. Upitao se i što će se dogoditi s Hrvatskom kad to prestane?

Sandra Benčić (Možemo) analizira stvarne gubitnike i dobitnike proračuna za 2026. godinu i kaže kako će glavni gubitnici biti građani koji žive od rada i na kojima je „čitav teret Plenkovićeve inflacije“, a koja, dodaje, nije uvezena, nego je „interna i generirana iz ekonomskog modela koji već 10 godina generira premijer“.

Dobitnici su, dodaje, špekulanti na nekretninskom sektoru i trgovinski špekulanti.

Ovo je tipičan HDZ-ov proračun, ni sluha za ranjive skupine, ni za najveće izazove, dodaje Anka Mrak Taritaš (Glas).

Vladajući snažno brane predloženi proračun za iduću godinu, za koji Predrag Štromar (HNS) kaže da je dobar i da tako treba nastaviti.

Rast gospodarstva je razvidan, na temelju njega raste i proračun, povećavaju se plaće, naknade umirovljenicima, deficit je ograničen ispod tri posto, a nadam se da će se i dalje smanjivati i javni dug, kaže zastupnik.

Miro Totgergeli (HDZ) ističe da se predloženim proračunom još jednom potvrđuje stabilnost javnih financija, dosljedna i odgovorna politika Vlade.

Pred nama je razdoblje odmjerenog, ali sigurnog rasta i snažnih ulaganja u ključne razvojne prioritete, ovaj proračun pokazuje da Hrvatska ostaje na putu stabilnosti i otpornosti u korist građana, radnika i gospodarstva poručio je.

I Ivica Kukavica, čiji DP prvi put sudjeluju u kreiranju proračuna, drži da je on uravnotežen, razvojan i u skladu sa svim preuzetim obvezama. Zadovoljan je izdvajanjem za demografiju, ističe ulaganja u razvoj stočarskog i mljekarskog fonda, te u sektor ribarstva, a na tragu Vladinih nastojanja da se osigura samodostatnost u hrani.

Bauk (SDP) traži od Jandrokovića da osigura dostupnost USKOK-ova dokumenta

Zastupnik Arsen Bauk (SDP) zatražio je u četvrtak od predsjednika Hrvatskog sabora da svim zastupnicima osigura dostupnost dokumenta koji je predsjednik Odbora za pravosuđe dobio od USKOK-a, a tiče se Mirte Matić, kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda. Molim Vas da osigurate primjenu članka 15. stavka 3. Poslovnika koji se odnosi na dostupnost dokumenata koji imaju oznaku tajnosti, pozvao je Bauk Gordana Jandrokovića, konkretizirajući kako se radi o dokumentu koji je USKOK poslao Odboru za pravosuđe. „Kad prikupim sve informacije, vidjet ćemo kako ćemo postupiti“, odgovorio mu je predsjednik Sabora i naveo kako je neformalno, preko medija, dobio informaciju da je predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja dobio „neki materijal“ te da i dalje odbija sazvati sjednicu Odbora.

„Očekujem od Grmoje da informira i mene i sve ostale o kakvom se materijalu radi“, rekao je Jandroković uoči saborske rasprave o državnom proračunu za iduću godinu.

Grmoja (Most) je u srijedu navečer objavio da neće na zahtjev lijeve oporbe sazvati sjednicu Odbora na kojoj bi se saslušavali kandidati za predsjednika Vrhovnog suda jer je dobio odgovor Uskoka o kandidatkinji Mirti Matić te mu je istina važnija od procedure.

"Odlučio sam ne sazvati sjednicu temeljem zahtjeva lijeve oporbe u predviđenom roku jer smatram da je istina o kandidatima važnija od procedura koje bi prikrile ključne informacije", objavio je Grmoja na Facebooku u srijedu navečer.

Dodao je da je u srijedu primio povjerljiv dopis iz Uskoka čiji sadržaj nije nimalo ohrabrujući za kandidatkinju Matić koju predlaže predsjednik Zoran Milanović.

Grmoja tvrdi da taj dopis otvara niz pitanja o podobnosti za najvišu pravosudnu dužnost u zemlji.

Poručio je pritom da će dokument Uskoka dati na uvid svim članovima Odbora te nakon što se upoznaju s činjenicama odrediti termin saslušanja kandidata za čelnika Vrhovnog suda.

Predsjednik Odbora za pravosuđe Grmoja ranije je najavio da neće sazvati sjednicu Odbora sve dok od Uskoka ne dobije odgovor je li kandidatkinja Mirta Matić odavala informacije iz istrage svom bivšem suprugu Tomi Ricovu.

No, članovi lijeve oporbe sakupili su dovoljan broj potpisa zastupnika zbog čega bi Grmoja sukladno saborskom Poslovniku morao sazvati sjednicu, što bi trebalo biti do kraja tjedna.