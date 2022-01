Saborska oporba u utorak je, u raspravi o izmjenama Stečajnog zakona, upozoravala na prijašnje afere vezane uz provođenje stečajeva i stečajne upravitelje dok su vladajući uvjeravali kako će se predloženim osigurati veća zaštita prava radnika čija su društva u stečaju.

Zastupnici su u objedinjenoj raspravi u prvom čitanju raspravili prijedloge izmjena Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača.

Nadležni ministar Ivan Malenica rekao je da se predloženim izmjenama Stečajnog zakona uvodi sustav ranog upozoravanja kako bi se pravne osobe i poduzetnici, kod kojih nadležna tijela uoče poteškoće u poslovanju, na vrijeme obavijestili te im se pružila mogućnost savjetovanja o načinima rješavanja nastalih financijskih poteškoća. Uz to, dodatno se uređuju pitanja vezana uz imenovanje stečajnih upravitelja i način dodjele predmeta.

Malenica je kazao i da se u predstečajnom postupku mijenjaju odredbe vezane uz glasovanje o planu restrukturiranja, a uvodi se novi sustav prikupljanja i praćenja podataka o stečaju. Naglasio je i kako će se predloženim izmjenama osigurati veća zaštitu prava radnika čija su društva u stečaju.

Malenica je naveo i kako će se izmjenama Zakona o stečaju potrošača vrijeme provjere ponašanja potrošača smanjiti sa pet na tri godine, dodatno se uređuju odredbe o pozivu građana tj. potrošača koji ispunjavaju uvjete za stečaj potrošača. Tako će prema predloženim izmjenama FINA pozive građanima i potrošačima dostavljati u roku od 30 dana od donošenja rješenja odbacivanja prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača.

Malenica je kazao da se dodatnim uređenjem dostave poziva građanima želi omogućiti da lakše i brže riješe svoja dugovanja.

Vučemilović: Hoće li predloženo spriječiti malverzacije

Upozorivši na afere vezane uz povezanost stečajnih upravitelja i sudaca Vesna Vučemilović (Klub zastupnika Hrvatskih suverenista) upitala je hoće li predložene izmjene spriječiti malverzacije, hoće li stečajni postupak biti brz, pravedan i učinkovit ili će se, kao do sada razvlačiti, kako bi stečajni upravitelji u sprezi s korumpiranim sucima ostvarivali nelegalnu korist. Također, upitala se, hoće li tvrtke koje su zbog teškoća u poslovanju završile u stečaju dobiti pouzdanije i sposobnije stečajne upravitelje, a radnici veću zaštitu.

Podsjetivši kako dosadašnji stečajni zakoni i predstečajne nagodbe kod građana, vjerovnika ni kod radnika koji su se nalazili u stečajnim procesima nisu donosili "puno pozitivnih emocija", Mišel Jakšić (Klub SDP) rekao je da su tome doprinijele i afere kojih je bilo zadnjih desetljeća, a koje su se ticale stečajnih upravitelja. No, istaknuo je, istovremeno smo imali i puno stečajnih upravitelja koji su svoj posao radili pošteno i časno.

Jakšić je izrazio nadu i da će se do drugog čitanja o tim prijedlozima zakona utvrditi koji je to razumni rok za provođenje stečaja, na koji način dolazi do naplate kada se dođe do četvrte dražbe i slično. Vezano uz prijedlog izmjena i dopuna Zakona o stečaju potrošača smatra da taj zakon nije nikada ni zaživio sve dok u zemlji postoji oko 200.000 blokiranih građana.

Bernardić: 'Pendrek' zakona osjetit će građani, mali poduzetnici, nezaštićeni radnici

Upozorivši kako prijedlog izmjena Stečajnog zakona nije dobio podršku stručne javnosti Davor Bernardić (Klub Socijaldemokrata) rekao je da će "pendrek" tog zakona na svojim leđima osjetiti građani i mali poduzetnici te radnici koji su, smatra, ovim prijedlogom opet nezaštićeni. "Oni su oni koji uvijek izvuku deblji kraj", upozorio je.

Bernardić smatra i da će u našoj zemlji građani i mali poduzetnici opet biti prepušteni krizi koja se "valja iza brda" jer u objašnjenju prijedloga zakona stoji da se on donosi zbog posljedica krize tj. stečajeva koji će uslijediti zbog posljedica covida-19. "Vlada očito priprema građane i poduzetnike za stečajeve jer ova troma vlada jedino zna i što može raditi je smiriti posljedice, umjesto da prevenira krizu", kazao je

Osvrćući se na izmjene i dopune Zakona o stečaju potrošača, Bernardić je kazao da, osim što se rok dobrog ponašanja smanjuje sa dosadašnjih pet na tri godine, za potrošače tek počinje neizvjesnost jer se njihova sudbina prebacuje na općinske sudove koji nemaju dovoljne prakse vezane uz stečajeve.

Napominjući kako je temeljni problem stečaja njegovo kasno otvaranje, Dražen Bošnjaković (Klub zastupnika HDZ) rekao je da se oni u pravilu otvaraju onda kada više nema imovine u trgovačkom društvu te kada su dugovi toliko narasli da ono što je preostalo od imovine nikako ne može pokriti dugove. Istaknuvši važnost stečajnih upravitelja koji su, kako je kazao, centar stečajnog postupka, naveo je da se u izmjenama i dopunama Stečajnog zakona inzistira na njihovoj stručnosti. Bošnjaković je naglasio i važnost nadzora nad radom stečajnog upravitelja, koji i sada radi stečajni sudac, ali će sada u to više biti uključeno i Ministarstvo pravosuđa.

Većina saborskih klubova u objedinjenoj raspravi u prvom čitanju je podržala prijedloge izmjena Zakona o sudskom registru i Zakona o trgovačkim društvima kojima se dodatno digitalizira i pojednostavljuje postupak osnivanja trgovačkih društava i upisi u Sudski registar. Također, smanjuju se i ukidaju pristojbe za registarske predmete po Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o sudskom registru te se ukidaju pristojbe za upis u Sudski registar i drugo.