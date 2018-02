''Glasnović treba psihijatrijsko vještačenje, nije zdrave glave''

Saborska sjednica tradicionalno je započela stankama kojih je zatraženo sedam. Buru u Saboru izazvalo je izlaganje zastupnika Neovisni za Hrvatsku Željka Glasnovića koji je ponovno govorio o mentalnim bivšim i sadašnjim Jugoslavenima.

Za povredu poslovnika javio se Goran Beus Richembergh (GLAS) koji je prosvjedovao jer zastupnici mjesecima, ako ne i više, trpe vrijeđanje i maltretiranje zastupnika Glasnovića.

- Dobrovoljno se dajem na raspolaganje, ali tražim to i od gospodina Glasnovića da se podvrgnemo psihijatarskom vještačenju jer mislim da taj čovjek nije zdrave glave - ustvrdio je Beus Richembergh.

Ustvrdio je kako je nedopustivo što Glasnović sebi dopušta u Saboru.

- Ne samo da vrijeđa kolege, nego paušalno iznosi ocjene i vrijednosne sudove o ljudima o kojima ne zna ništa. Redovito vrijeđa ljude koji nisu u ovoj sabornici, proziva ih kao najveće kriminalce moralne nule ili ljude koji su suspektne prošlosti, ali evo upravljaju Hrvatskom. To je nedopustivo. Cijela javnost je zgrožena takvim načinom govora u Saboru - ustvrdio.

Povredu poslovnika iskoristio je i zastupnik talijanske manjine Furio Radin. Upozorio je predsjedavajućeg Gordana Jandrokovića da takvi govori izazivaju komičnost i obezvređivanje Sabora.

- On se pretvara u kabare, u cirkus. Funkcija zbog koje smo izabrani nije da tako govorimo o tretiramo narod - ustvrdio je Radin.

Javio se i Glasnović koji je poručio kako on govori istinu.

- Tko to prihvaća nek prihvaća. Što govorim potkrijepit ću činjenicama - rekao je Glasnović.

Uključio se i predsjednik Sabora Jandroković koji je upozorio kako u Saboru nije prihvatljivo vrijeđanje te naveo da će to pitanje biti definirano i Etičkom kodeksu.

- Ne mislim da treba nekog podvrgnuti psihijatrijskom testu, to rade druge institucije - poručio je.

Pupovac o HRT-u: 'Postat će kuća duhova'

Prethodno je Milorad Pupovac (SDSS) progovorio o stanju na HRT-u. Ustvrdio je kako je sramotno da javna televizija emitira "sladunjave priče" o veselom djetinjstvu u NDH uz omiljenu igračku Hitlera. Naveo je kako je se unatoč izboru novog ravnatelja HRT-a stanje na javnoj televiziji umjesto unaprjeđenja nastavilo unazađivati.

- Javni medijski servis propada na očigled svih nas, a Sabor je odgovoran za njegovo funkcioniranje - upozorio je Pupovac.

Ustvrdio je kako će HRT postati "kuća duhova" te napominje da je tamo 'propuh na gotovo svakom katu i radnoj jedinici'.

- Ako ćemo konstatirati da Hrvatska nije u stanju imati svoj javni servis, sutra ćemo reći da nismo u stanju imati javne bolnice, pa javna sveučilišta i škole. Onda se postavlja pitanje trebamo li mi uopće ovdje sjediti i u čije ime govorimo. Hoćemo li pustiti da sve propadne i da se privatizira. To posebno želim kazati ljudima koji nakon mene govoriti u ime tzv. nacionalnih interesa. A kad trena govoriti konkretno, a posebno ljudima koji bi još ratovali. Koji bi još huškali - poručio je.

Pozvao je zastupnike da se bore s problemia u društvu, a ne da nastavljaju ratovanje.

- Sramotno je da javni medijski servis radi priloge o nekome tko je potegao do Staljingrada kao pripadnik tadašnje hrvatske vojske i poginuo tamo. Žao mi je što je poginuo, ali što je imao tražiti tamo? I što ima današnji javni servis raditi sladunjave priče o njegovom potomku koji je od svih lutaka u koje je u djetinjstvu imao najviše volio lutku Hitlera - upitao je Pupovac.

Željko Glasnović dobacivao mu je iz klupa.

- Smijuljite se vi gore. Sram vas može biti kao i sve one koji ne znaju što to znači. Vi niste dostojni da vam se odgovori, jer prijetite ljudima po hodnicima i po stepenicama - zaključio je Pupovac svoje izlaganje.

Beus o tretmanu vojnih invalida: 'Nije osigurano financiranje'

Goran Beus Richembergh (GLAS) stanku je zatražio kako bi upozorio na "nedopustivi model ponašanja kada je riječ o tretmanu hrvatskih ratnih vojnih invalida". Naveo je kako je javnost posljednjih dana uznemirena informacijom da Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo branitelja nisu uložili dovoljno napora da bi se na vrijeme potpisali ugovori s četiri bolnice u kojima se obavljaju zdravstveni pregledi i liječenje hrvatskih vojnih veterana. Riječ je o bolnicama u Zboru, Ogulinu, Kninu i Vukovaru.

Podsjetio je da se tijekom donošenja Zakona o braniteljima uvjeravalo zastupnike da će se ogromna sredstva, koja će se izdvajati u godinama koje slijede za braniteljsku populaciju, usmjeriti između ostaloga za povećanje razine kvalitete skrbi veterana. Iznio je podatak kako je u Vrijeme Vlade Zorana Milanovića mjesečni limit za bolnicu u Zaboku bio je milijun kuna, dok je on prije godinu i pol srezan na 500.000 kuna, a nisu potpisani ni ugovori s tim bolnicama koji se obično potpisuju potkraj tekuće za sljedeću godinu.

- Taj limit koji je smanjen ugrožava funkcioniranje svih četiriju bolnica jer u međuvremenu je došlo do povećanja obveza prema zaposlenima u bolnici, shodno povećanju plaća odnosno primjeni novoga kolektivnog ugovora. Bolnica u Zaboku zbog smanjenog limita postala je gubitaš i duguje ovog trenutka više od 6 milijuna kuna. Ako nije osigurano financiranje bolnice kroz koju je do sada prošlo oko 30.000 veterana, kako možemo očekivati primjenu novoga zakona na višim standardima? Je li to model ponašanja HDZ-ove administracije kojoj su puna usta skrbi o braniteljima, o veteranima, a kada pogledamo što se događa u praksi onda vidimo da se zapravo drži figa u džepu - ustvrdio je Beus Richembergh.

Naveo je kako se puno govori o pravima, ali se uglavnom radi o onima koji stvaraju klijentelističku mrežu.

Na izlaganje Beusa Richembergha reagirao je Branko Bačić (HDZ) i poručio mu da plaši javnost gašenjem bolnica.

- To nije točno, sredstva za rad veteranskih bolnica su osigurana, pripremljeni su novi ugovori, bolnice će se financirati po novom modelu, po broju zaprimljenih pacijenata, a ne paušalno mjesečno - rekao je.

Naveo je i da se od osnivanja bolnica pa do danas se utrostručio broj pacijenata.

- Nema nikakvog razloga niti potrebe strahovati da bi došao u pitanje status bolnica hrvatskih veterana - zaključio je Bačić

Maras dobio opomenu: 'Meni će dijeliti lekcije čovjek koji duguje porez...'

Nakon stanki zastupnici su rad nastavili raspravom o Zakonu o unaprjeđivanju poduzetničke infrastrukture, no ni ona nije mogla proći bez verbalnih sukoba. Oporba tvrdi da su poduzetničke zone napravljene zato da bi se lokalni čelnici mogli pohvaliti, a da u njima poduzetnika nema.

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i poduzetništva Mario Antonić poručio je Gordanu Marasu (SDP) kako "vidi da ne razumije tematiku". Za povredu poslovnika javio se prozvani SDP-ovac te je poručilo kako predstavnici Vlade ne smiju dolaziti u Sabor i vrijeđati zastupnike. Predsjedavajući Gordan Jandroković mu je zbog "zlouporabe instituta poslovnika" udijelio opomenu.

- Zbog toga što sam se borio da me se ne vrijeđa u Saboru? Čovjek koji vodi poduzetništvo koji je napravio stečaj firme i ostao dužan 500.000 kuna će meni dijeliti lekcije ovdje u Saboru - burno je reagirao Maras.

Jandroković mu je potom priprijetio da će mu izreći stegovnu mjeru zbog koge možda neće moći više govoriti.

- Vidim da ste krenuli u smjeru Poslovnika koji želite donijeti. Samo naprijed! - poručio je Maras.

Krešu Beljaka (HSS) također je zanimao dug državnog tajnika. Naveo je kako portali pišu da dug iznosi gotovo 600.000 kuna. Upitao je državnog tajnika je li to istina i je li dug vratio.

- Činjenica je da je taj dug postojao jednom i taj dug je anuliran. Nikakav porezni dug ne postoji. Sve to su stare vijesti i predlanjski snijeg - uzvratio je državni tajnik Antonić.

- Nemojte mi govoriti o snijegu, ja sam vas pitao za dug. Da li ste dužni i jeste li vratili dug? Pa nemojte biti toliko bahati - uzviknuo je Beljak.

Jandroković mu je uzvratio da je državni tajnik odgovorio na način za koji je smatrao da je najbolji. No, Beljak je inzistirao da državni tajnik odgovori na pitanje.

- Ne mora odgovoriti na pitanje, nemojte izmišljati nova pravila - kazao je predsjednik Sabora.

- Mene ste prozivali za ne znam što, pa evo vidite to je 600.000 kuna - kazao je HSS-ovac

- Vas nema u Saboru vrlo često, onda dođete i radite incidente - uzvratio mu je Jandroković.

- Ima mene u Saboru samo vi ne vidite dobro - poručio je Beljak.