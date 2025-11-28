Saborska većina za uredbu koja sprječava prodaju proizvoda povezanih s krčenjem šuma

Uredbu kojom EU nastoji osigurati da proizvodi koji se prodaju na njezinom tržištu, uvoze ili izvoze iz Unije ne doprinose globalnom krčenju ili propadanju šuma, podržala je u petak saborska većina, dok oporbeni SDP najavljuje da neće podržati dva zakona kojima se ta uredba prenosi. Nije jasno kako će se točno provoditi, a ne znaju se ni efekti donošenja tih zakona koji nameću dodatne administrativne obveze domaćim poljoprivrednicima, rekao je SDP-ov Mate Vukušić.

Učinio je to u raspravi o Zakonu o provedbi EU uredbe o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz nje određene robe i proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma i o izmjeni Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Uredba obuhvaća goveda, kakao, kavu, palmino ulje, kaučuk, soju i drvo, bilo da se koriste kao sirovine ili prerađevine.

Odnosit će se na svaku tvrtku koja te robe ili proizvode stavlja na tržište EU-a ili ih izvozi iz nje, uključivat će proizvođače, trgovce i distributere. Svi oni morat će dokazati da njihovi proizvodi nisu povezani s krčenjem i propadanjem šuma ili nezakonitom sječom i trgovinom.

Marijana Petir (Klub HDZ-a) tumači kako je EU tu uredbu predložila u dobroj namjeri, kako bi zaštitila naše proizvođače i tržite od nelojalne konkurencije iz trećih zemalja. Tamo se proizvodnja odvija na način da se ruše šume kako bi se došlo do novog poljoprivrednog zemljišta, a u proizvodnji se koriste supstance koje nisu dozvoljene u EU, istaknula je.

Oba zakona su nužna i ne trebamo ih preuzeti samo kao obvezu iz EU, nego ih možemo pretvoriti u našu stratešku prednost, kazala je, propitujući kako će država pomoći domaćim proizvođačima soje, kojih je oko 12 tisuća, da im se smanji administrativni teret.

Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Marinko Beljo odgovara da je Europska komisija ostavila rok do travnja iduće godine kako bi i proizvođači i HAPIH dobili na vremenu.

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša Željko Vuković tumači kako su deforestacija i degradacija šuma važni pokretači globalnog zagrijavanja i gubitka bioraznolikosti.

Potrošnja u EU važan je pokretač tih procesa na globalnoj razini, procjena je da bi bez odgovarajuće reakcije deforestacija povezana s proizvodnjom i potrošnjom samo šest spomenutih vrsta roba u EU do 2030. porasla do približno 248 tisuća hektara šuma godišnje, kazao je.

Za provedbu EU uredbe o deforestaciji bit će nadležni HAPIH, Carinska uprava i Državni inspektorat (DIRH). S obzirom na specifičnost i složenost poslova koji proizlaze iz Uredbe predviđa se ustrojavanje Centra za kontrolu roba i proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma sa sjedištem u Osijeku, te zapošljavanje 22 nova djelatnika.

Draženka Polović (Možemo) kazala je kako se o predmetnim zakonima raspravlja u sjeni hapšenja Andrije Mikulića, glavnog državnog inspektora, „pod dubokom sumnjom u korupciju u instituciji koja bi trebala biti nestranačka i nekoruptivna“.