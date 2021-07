Mi smo se kao odgovorna grupa ljudi sastali i vidjeli da se HRT nalazi u problemu. Činjenica je da je Kazimiru Bačiću određen istražni zatvor od 30 dana, ali mi ne znamo što će se događati dalje. On je imenovao Renata Kunića za svog zamjenika čim je stupio na dužnost, no problem je što mu je ograničio ovlasti u vezi zapošljavanja i raspodjele radnika, čime je onemogućio normalno poslovanje HRT-a, istaknuo je Mladen Čutura, predsjednik Nadzornog odbora HRT-a na sjednici saborskog odbora za medije dodavši kako su zato pokrenuli postupak Bačićevog razrješenja.

Kako oni sami ne mogu razriješiti i imenovati glavnog ravnatelja HRT-a, kao niti vršitelja dužnosti ravnatelja, jer to radi Sabor, ova odluka morala se provesti najprije upravo na Odboru.

Bačić je i jedini upisan u sudski registar za zastupanje HRT-a, što znači da zamjenik ima dodatne ograničene ovlasti - istaknuo je Čutura.

Zastupnici Zeleno-lijevog bloka ne smatraju da je Renato Kunić dobro rješenje za vršitelja dužnosti ravnatelja.

- Ako se takva odluka donese, odmah ćemo tražiti povlačenje pitanja sukoba interesa. Katastrofa je taj čovjek bude ijedan sat nakon Bačića na toj funkciji. To je ista nomenklatura, Kunić je samo lutak, koji ova ekipa drži na joysticku. Podsjećam kako je HDZ zajedno s Mostom izglasao Bačića, iako je Most bio protiv toga, imao je puno primjedbi na njega, ali se tada s HDZ-om dogovorio jer je HDZ obećao da će spustiti pristojbu na 65 kuna. Ništa od toga nije ostvareno - poručio je.

SDP-ov Matko Kuzmanić slaže se s Matulom da je Kunić katastrofalno rješenje na toj poziciji. Naglasio je kako se tek nakon "torbarenja" reagiralo na Bačića i traži njegovo razrješenje, a dok su zaposlenici upozoravali na niz problema, ništa se nije poduzimalo.

- On je trebao otići puno prije zbog seksualnog zlostavljanja, tužbi protiv novinara i svega drugog na što se upozoravalo - istaknuo je.

Isto poručuje i Aleksandar Milošević, vanjski član Odbora. Nema dileme da je Bačićevo razrješenje jedini izlaz iz ove situacije, naglašava.

- Žalosno je da je tek zatvor uzrokovao ovaj prijedlog za smjenu, a bilo je jako glasnih upozorenja da stvari na HRT-u nisu dobre, dapače, da su jako loše. Ali napokon, doduše u zadnji čas, Sabor ima obavezu pogledati i malo dalje, ne samo što je povod. Ovaj postupak neće značiti ništa ako ne bude sagledavanja stanja na HRT-u u cijelosti. HRT je loše, nikad nije otkrivena nijedna afera, a sve su prešućene, nije im stran revizionizam niti dogovor intervjua sa sugovornica, ima neizdrživa četiri TV programa i koliko još radijskih, a nemamo mi gledatelja i slušatelja za toliki nepotreban i vrlo često fingiran program - poručio je.

Nezavisna Karolina Vidović Krišto, inače novinarka HRT-a, govoreći o Renatu Kuniću, istaknula je kako se nikako ne smije zaboraviti činjenica da je on u kumskoj vezi s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek.

Anto Mikić, vanjski član Odbora, upozorio je kako bi kod razrješenja Bačića u trenutnoj situaciji moglo biti pravnih problema.

- Razlozi koji je NO naveo, Bačić vrlo lako može ukloniti s godišnjeg odmora i dopuniti ovlasti svojem zamjeniku. On je formalno pravno na godišnjem i koliko god je ovo zdravorazumski, bit će teško učiniti po zakonu - rekao je.

Mostov Nino Raspudić istaknuo je kako je NO naveo krive razloge za smjenu Bačića s ove funkcije.

- Razlog je što ne može obavljati svoju dužnost, a vidi čuda, ne može jer se nalazi u zatvoru. Nalazimo se u civiliziranom društvu uvažavajući presumpciju nevinosti, ali mi kao Sabor žurno to možemo napraviti. Mi smo zakonodavac. On je mogao sam odstupiti dok ne spere ljagu sa svog imena, ako misli tako, no on to ne radi, nego odlazi na godišnji odmor - poručio je naglasivši kako se javnom servisu nanosi ogromna šteta.

Bojan Glavašević iz Zeleno-lijevog bloka naglasio je kako se Bačića njegovi politički sponzori, HDZ-ovci, sada odriču kao Petar Isusa.

- Bačić je bio godinu pod istragom, zamislite samo što je sve upalo u tu mrežu, čitav niz suradnika vjerojatno ovih dana grizu nokte i ne spavaju. Rekao sam Bačiću ovdje u Saboru što ga čeka i tako je bilo. Ali nemojte se iznenaditi ako još neke face završe kao on - poručio je naglasivši kako smijeniti treba kompletnu upravu HRT-a koju je odabrao HDZ.

- A time bi se i HDZ mogao riješiti nezgodne kumske veze - istaknuo je.

Predsjednica Odora, Natalija Martinčević, složila se kako zakon zaista jest složen oko razrješenja ravnatelja, ali i podsjetila na naše sporo pravosuđe.

- Ne treba zaboraviti da ti postupci traju i nekoliko desetljeća. Nemoguće je održati situaciju da držimo ravnatelja koji će 10 godina biti na godišnjem odmoru. I zato ja predlažem da izglasamo njegovo razrješenje - poručila je.

Pa su članovi Odbora nakon rasprave jednoglasno razriješili Bačića s mjesta ravnatelja.