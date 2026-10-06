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BORIS PILIŽOTA

Saborski zastupnik Piližota napustio SDP zbog optužnice za obiteljsko nasilje

Piše HINA,
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Saborski zastupnik Piližota napustio SDP zbog optužnice za obiteljsko nasilje
Zagreb: Boris Piližota, osumnjičen za obiteljsko nasilje, došao je na glasovanje u Sabor | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Razloge izlaska iz SDP-a pojasnio je u objavi na Facebooku, navevši da je Hrvatski sabor 15. srpnja na zahtjev DORH-a donio odluku o skidanju njegovog zastupničkog imuniteta

Saborski zastupnik SDP-a Boris Piližota napustio je tu stranku nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog obiteljskog nasilja i povrede prava djeteta, a pojasnio je da je riječ o njegovoj osobnoj odluci kako ne bi nanosio štetu ugledu stranke te je uvjeren kako će dokazati da navodi iz optužnice nisu istiniti.

Razloge izlaska iz SDP-a pojasnio je u objavi na Facebooku, navevši da je Hrvatski sabor 15. srpnja na zahtjev DORH-a donio odluku o skidanju njegovog zastupničkog imuniteta.

Tu odluku, dodao je, u potpunosti poštuje i osobno je glasovao za skidanje svog imuniteta, između ostaloga, kako bi se ta situacija okončala što prije. Naveo je i da od samog početka spremno surađuje s nadležnim institucijama te će tako i nastaviti.

"U međuvremenu je protiv mene podignuta optužnica. Poštujem zakonom propisani postupak i iskoristit ću sva prava koja mi pripadaju kako bih pred neovisnim sudom iznio svoju obranu i dokazao da navodi optužnice nisu istiniti", poručio je.

Tvrdi da je "razne" prijave protiv njega podnijela bivša izvanbračna partnerica s kojom se razišao 2024. Sve navode iz prijava kategorički odbacuje jer, kaže, nisu istiniti. Uvjeren je da će zakoniti, profesionalni i nepristrani sudski postupci utvrditi sve činjenice.

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Imunitet mu skinuli zbog sumnje u obiteljsko nasilje, sad objavio kako napušta SDP...

Dodao je da mu cijela ta situacija teško pada, ponajprije zato što se u njoj spominje njihovo maloljetno dijete.

Zbog toga, ali i zbog tajnosti samog postupka, sukladno zakonu, neće, kaže, iznositi pojedinosti ni sudjelovati u raspravama o njegovu sadržaju.

Smatra da su zaštita privatnosti i interesa djeteta iznad svakog političkog, osobnog ili medijskog interesa te da ono ne smije snositi posljedice postupka koji se vodi između odraslih.

"S obzirom na složene okolnosti u kojima se nalazim, početkom jesenskog zasjedanja Sabora, donio sam odluku da istupim iz SDP-a jer smatram da tim činom olakšavam situaciju i stranci i sebi. U Hrvatskom saboru nastavit ću podupirati politike koje smo zajedno zastupali”, najavio je.

Svim kolegicama i kolegama iz SDP-a, zastupnicama i zastupnicima te ostalima koji su ga podržali zahvalio je na ljudskoj i nepristranoj podršci, poručivši da čvrsto vjeruje da su dostojanstvo i istina najbolji odgovor na svaku neistinitu optužbu.

Klub zastupnika SDP-a time je 'pao' na 34 člana, nakon što je 37 bio broj kojim su započeli ovaj saborski mandat.

Prije Piližote SDP su napustili Boška Ban koja se pridružila HDZ-u te Branko Kolarić.

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