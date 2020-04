U Italiji se škole otvaraju tek u rujnu, slijedi ublažavanje mjera

9.50

U Krapinsko-zagorskoj jedan pozitivan na koronu

U roku 24 sata zaprimljen je 1 pozitivan nalaz i 53 negativna nalaza za briseve uzete u subotu. Također su zaprimljena 4 negativna rezultata za briseve koji su se čekali još od 24. travnja.

Novoevidentirana pozitivna osoba dolazi s područja Općine Đurmanec.

Ukupno je uzet 1.421 uzorak. Još uvijek se čekaju rezultati za 37 briseva uzetih 25. travnja te za 1 koji je uzet 24. travnja.

U razdoblju od 24. travnja do 22 sata, do sinoć 25. travnja do 22 sata, na području Policijske uprave Krapinsko-zagorske nisu evidentirane osobe u kršenju mjere samoizolacije.

U razdoblju od 25. travnja u 7 sati do 26. travnja u 7 sati evidentirano je 13 kršenja Odluke o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.