Andrej Plenković, u današnjem obraćanju gospodarstvenicima u Koprivnici, rekao je da bi kroz nekoliko dana SAD trebao ukinuti vize za Hrvatsku.

- Mi smo pred ukidanjem viza SAD-a za hrvatske državljane. To bi se trebalo dogoditi kroz sljedećih nekoliko dana. Na tome smo dugo radili. Mislim da je konačno i ta prepreka, koja je usporila i trgovinske i investicijske tijekove sa SAD-om, uskoro iza nas - rekao je premijer Plenković

Podsjetimo, MUP je prošli tjedan objavio kako odluka o ulasku Hrvatske u američki Program izuzeća od viza trebala bi biti donesena do kraja američke fiskalne godine, odnosno do 30. rujna, a hrvatski bi građani bez viza u SAD mogli putovati već do kraja ove godine.