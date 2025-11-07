SAD bi mogao pokušati utjecati na COP30 iako nije prisutan

Vladini dužnosnici i diplomati koji će sudjelovati na klimatskom summitu UN-a COP30 u Brazilu pripremaju se za mogućnost da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokuša poremetiti pregovore na skupu, čak i bez dolaska američkih dužnosnika. Bijela kuća izjavila je da neće poslati visoke dužnosnike na godišnju konferenciju, napominjući da je predsjednik Trump jasno iznio svoje stavove na Općoj skupštini UN-a u rujnu kada je klimatske promjene opisao kao "najveću svjetsku prijevaru".

Međutim, SAD zadržava mogućnost slanja pregovarača u bilo kojem trenutku tijekom pregovora COP30 od 10. do 21. studenoga, prije nego što zemlja formalno izađe iz međunarodnog Pariškog sporazuma o klimi u siječnju.

Tri europska dužnosnika rekla su za Reuters da se EU priprema za više scenarija ponašanja SAD-a na COP30 - uključujući potpuni izostanak, aktivno sudjelovanje i pokušaj blokiranja dogovora ili organiziranje sporednih događaja kako bi osudili klimatske politike.

COP30 bit će test spremnosti drugih svjetskih čelnika da pojačaju svoje napore u ograničavanju klimatskih promjena, unatoč protivljenju SAD-a, najvećeg svjetskog gospodarstva i najvećeg povijesnog emitera CO2.

Neke su vlade posebno nervozne nakon što je Trumpova administracija prošlog mjeseca intervenirala kako bi poništila sporazum u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) koji bi rezultirao prvom svjetskom naknadom za ugljik na brodove.

Nakon američkih prijetnji carinama, lučkim pristojbama i viznim ograničenjima, neke su zemlje odustale od podrške i ta je mjera odgođena za godinu dana.

„To što neka zemlja počinje prijetiti različitim vrstama mjera i protiv zemalja, ali i protiv pregovarača kao što smo vidjeli u procesu IMO-a... to me brine“, rekao je norveški ministar za klimu Andreas Bjelland Eriksen.

Američki State Department nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Jedan od europskih dužnosnika rekao je da će im prioritet biti da se zemlje okupe kako bi predstavile jedinstveni front na COP30 protiv bilo kakvih antiklimatski intervencija SAD-a. No, zabrinuti su da bi prijetnja carinama ili viznim ograničenjima iz Washingtona mogla uplašiti neke vlade da se ne pridruže kolektivnoj obrani multilateralizma i pregovora COP-a.

"Ako počnu primjenjivati ​​istu taktiku, mislim da nema nikakve šanse da će se sve zemlje tome zajednički suprotstaviti i okupiti oko Pariškog sporazuma", rekao je dužnosnik, misleći na sporazum UN-a iz 2015., koji obvezuje vlade da pokušaju ograničiti porast temperature.

U Sjedinjenim Državama, neki su zakonodavci pozvali zemlje da se odupru svakom pritisku.

"Ako dopustite da vas ova administracija zastraši, oni će zauzeti sav teren koji im ustupite, a zatim se vratiti po još", rekao je senator Sheldon Whitehouse, vodeći demokrat u odboru za okoliš američkog Senata.

Jedan je diplomat rekao Reutersu da su zemlje zabrinute da bi se neke vlade mogle samocenzurirati iz straha od odmazde čak i ako u prostoriji nema američkih dužnosnika.

Odsutnost SAD-a brzo se popunjava rastućim utjecajem Kine. Najveći svjetski emiter ima financijski ulog u nastavku zelene tranzicije, jer njegove industrije dominiraju globalnom proizvodnjom ključnih niskougljičnih tehnologija, od solarnih panela do baterija.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da Peking čvrsto podržava multilateralizam u suočavanju s klimatskim promjenama.

"Nitko si ne može priuštiti da zaostane u borbi protiv klimatskih promjena, nijedna nacija ne može izbjeći svoje odgovornosti", rekao je glasnogovornik ministarstva. "Međunarodna zajednica mora ostati na tom putu."

Ovogodišnji COP30 mogao bi biti težak za bilo koju zemlju, jer se razgovori bave nizom pitanja - od financiranja klime do pogoršanja ekstremnih vremenskih uvjeta - umjesto da se usredotoče na jedno pitanje o kojem se svi slažu.

Ali neka pitanja COP30 jasni su prioriteti za Washington, uključujući klimatske politike koje utječu na trgovinu. Bilo kakvi planovi da zemlje nastave s dogovorom COP28 o odustajanju od nafte i plina mogli bi potencijalno zakomplicirati odnose SAD-a s EU, Japanom, Južnom Korejom i drugima koji su potpisali sporazume s Trumpovom administracijom za kupnju više američke nafte i plina.