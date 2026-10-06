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UBIO 13 LJUDI

SAD će po prvi put od Drugog svjetskog rata pogubiti bivšeg američkog vojnika streljanjem

Piše Filip Sulimanec,
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SAD će po prvi put od Drugog svjetskog rata pogubiti bivšeg američkog vojnika streljanjem
Foto: Elizabeth Frantz
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Hasan, vojni psihijatar iz Virginije, ubio je 13 ljudi u vojnoj bazi u Teksasu 2009. godine

Pentagon je objavio da će bivši bojnik američke vojske Nidal Malik Hasan biti pogubljen strijeljanjem, što bi bilo prvo takvo vojno pogubljenje u više od 60 godina.

Hasan je 2009. godine u Fort Hoodu smrtno ranio 13 nenaoružanih pripadnika američke vojske, dok je još 32 ljudi ranjeno.

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell objavio je u ponedjeljak na društvenim mrežama da je ministar obrane Pete Hegseth preporučio izvršenje smrtne kazne, a predsjednik Donald Trump to odobrio.  

Parnell je rekao da će tajnik kopnene vojske odrediti vrijeme i mjesto pogubljenja.

„Hasanov sudnji dan napokon je došao”, napisao je na platformi X.

Hasan, vojni psihijatar iz Virginije, ubio je 13 ljudi u vojnoj bazi u Teksasu 2009. godine. Tijekom vojnog suđenja 2013. godine priznao je da je on bio napadač. Na vojnom suđenju rekao je da je vjerovao kako štiti muslimane i talibane u Afganistanu. Vojni ga je sud 2013. godine proglasio krivim za 13 ubojstava s predumišljajem i 32 pokušaja ubojstva te mu izrekao smrtnu kaznu.

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