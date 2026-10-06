SAD će po prvi put od Drugog svjetskog rata pogubiti bivšeg američkog vojnika streljanjem

Pentagon je objavio da će bivši bojnik američke vojske Nidal Malik Hasan biti pogubljen strijeljanjem, što bi bilo prvo takvo vojno pogubljenje u više od 60 godina.

Hasan je 2009. godine u Fort Hoodu smrtno ranio 13 nenaoružanih pripadnika američke vojske, dok je još 32 ljudi ranjeno.

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell objavio je u ponedjeljak na društvenim mrežama da je ministar obrane Pete Hegseth preporučio izvršenje smrtne kazne, a predsjednik Donald Trump to odobrio.

Parnell je rekao da će tajnik kopnene vojske odrediti vrijeme i mjesto pogubljenja.

„Hasanov sudnji dan napokon je došao”, napisao je na platformi X.

Hasan, vojni psihijatar iz Virginije, ubio je 13 ljudi u vojnoj bazi u Teksasu 2009. godine. Tijekom vojnog suđenja 2013. godine priznao je da je on bio napadač. Na vojnom suđenju rekao je da je vjerovao kako štiti muslimane i talibane u Afganistanu. Vojni ga je sud 2013. godine proglasio krivim za 13 ubojstava s predumišljajem i 32 pokušaja ubojstva te mu izrekao smrtnu kaznu.