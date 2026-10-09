Hasan je 5. studenoga 2009. otvorio vatru u vojnom medicinskom centru u Fort Hoodu, gdje su se vojnici pripremali za daljnje raspoređivanje. U napadu je ubijeno 13 ljudi...
SAD će prenositi pogubljenje uživo! 'Strijeljat će ga. Pobrinut ćemo se da ljudi mogu gledati'
Američke vlasti planiraju uživo prenositi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koji je 2009. godine ubio 13 ljudi u napadu na vojnu bazu Fort Hood u Teksasu. Američki ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je da će Hasan biti pogubljen strijeljanjem, a iz Pentagona su potom poručili da će se izvršenje smrtne kazne prenositi uživo.
Pogubljenje je zakazano za 3. prosinca u 13 sati po lokalnom vremenu u Fort Hoodu, na istom mjestu na kojem je Hasan počinio masakr.
"Dobit će streljački vod vojnika, baš kako i treba. Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer ljudi moraju razumjeti da takvi postupci imaju ozbiljne posljedice”, rekao je Hegseth u razgovoru s Jackom Posobiecem, desničarskim medijskim komentatorom.
Detalji o tome kako će prijenos biti organiziran zasad nisu objavljeni. Najava je već izazvala pitanja o granicama javnog prikazivanja državnog kažnjavanja i o tome pretvara li se izvršenje smrtne kazne u politički spektakl.
Tvrdi da je štitio talibane?!
Hasan je 5. studenoga 2009. otvorio vatru u vojnom medicinskom centru u Fort Hoodu, gdje su se vojnici pripremali za daljnje raspoređivanje. U napadu je ubijeno 13 ljudi, a još 32 osobe su ranjene. Među žrtvama su bili pripadnici američkih oružanih snaga.
Hasan, tada vojni psihijatar i bojnik američke vojske, 2013. godine proglašen je krivim na vojnom sudu te osuđen na smrt.
Tijekom suđenja priznao je odgovornost za napad i tvrdio da je djelovao kako bi zaštitio talibane od američkih vojnih snaga u Afganistanu. Njegov slučaj postao je jedan od najpoznatijih primjera nasilja povezanog s radikalizacijom unutar američke vojske.
Američka vojska desetljećima nije izvršavala smrtne kazne nad svojim pripadnicima.
Prijenos uživo predstavlja dodatni presedan. Pogubljenja u SAD-u u modernom se razdoblju u pravilu provode iza zatvorenih vrata, uz ograničen broj službenih svjedoka i predstavnika medija. Odluka da se Hasanovo pogubljenje učini dostupnim široj javnosti mogla bi ponovno otvoriti raspravu o smrtnoj kazni, njezinoj svrsi i granicama javnog prikazivanja nasilja.
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