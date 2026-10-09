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SAD će prenositi pogubljenje uživo! 'Strijeljat će ga. Pobrinut ćemo se da ljudi mogu gledati'

Piše 24sata,
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SAD će prenositi pogubljenje uživo! 'Strijeljat će ga. Pobrinut ćemo se da ljudi mogu gledati'
Foto: REUTERS/Bell County Sheriff's Office/Handout, REUTERS/Eric Lee, Canva
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Hasan je 5. studenoga 2009. otvorio vatru u vojnom medicinskom centru u Fort Hoodu, gdje su se vojnici pripremali za daljnje raspoređivanje. U napadu je ubijeno 13 ljudi...

Američke vlasti planiraju uživo prenositi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra koji je 2009. godine ubio 13 ljudi u napadu na vojnu bazu Fort Hood u Teksasu. Američki ministar obrane Pete Hegseth potvrdio je da će Hasan biti pogubljen strijeljanjem, a iz Pentagona su potom poručili da će se izvršenje smrtne kazne prenositi uživo.

Pogubljenje je zakazano za 3. prosinca u 13 sati po lokalnom vremenu u Fort Hoodu, na istom mjestu na kojem je Hasan počinio masakr. 

FILE PHOTO: Handout photo of Nidal Hasan, charged with killing 13 people and wounding 31 in a November 2009 shooting spree at Fort Hood.
Foto: Handout .

"Dobit će streljački vod vojnika, baš kako i treba. Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer ljudi moraju razumjeti da takvi postupci imaju ozbiljne posljedice”, rekao je Hegseth u razgovoru s Jackom Posobiecem, desničarskim medijskim komentatorom.

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Detalji o tome kako će prijenos biti organiziran zasad nisu objavljeni. Najava je već izazvala pitanja o granicama javnog prikazivanja državnog kažnjavanja i o tome pretvara li se izvršenje smrtne kazne u politički spektakl.

Tvrdi da je štitio talibane?!

Hasan je 5. studenoga 2009. otvorio vatru u vojnom medicinskom centru u Fort Hoodu, gdje su se vojnici pripremali za daljnje raspoređivanje. U napadu je ubijeno 13 ljudi, a još 32 osobe su ranjene. Među žrtvama su bili pripadnici američkih oružanih snaga.
Hasan, tada vojni psihijatar i bojnik američke vojske, 2013. godine proglašen je krivim na vojnom sudu te osuđen na smrt.

Tijekom suđenja priznao je odgovornost za napad i tvrdio da je djelovao kako bi zaštitio talibane od američkih vojnih snaga u Afganistanu. Njegov slučaj postao je jedan od najpoznatijih primjera nasilja povezanog s radikalizacijom unutar američke vojske.
Američka vojska desetljećima nije izvršavala smrtne kazne nad svojim pripadnicima.

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Prijenos uživo predstavlja dodatni presedan. Pogubljenja u SAD-u u modernom se razdoblju u pravilu provode iza zatvorenih vrata, uz ograničen broj službenih svjedoka i predstavnika medija. Odluka da se Hasanovo pogubljenje učini dostupnim široj javnosti mogla bi ponovno otvoriti raspravu o smrtnoj kazni, njezinoj svrsi i granicama javnog prikazivanja nasilja.

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