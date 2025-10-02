SAD će Ukrajini dati informacije o dalekim energetskim metama u Rusiji: Stižu i projektili?

Sjedinjene Države dat će Ukrajini obavještajne podatke o dalekoj energetskoj infrastrukturi u Rusiji, rekla su dva dužnosnika za Reuters u srijedu, dok Washington razmatra hoće li poslati Kijevu projektile kojima bi mogao napasti takve mete.

SAD traži od saveznika u NATO-u da pruže sličnu potporu, rekli su američki dužnosnici, potvrdivši napise Wall Street Journala.

Odluka je prva poznata promjena politike koju je odobrio predsjednik Donald Trump otkako je zadnjih tjedana zaoštrio retoriku prema Rusiji ne bi li okončao rat koji traje više od tri godine.

Trump, koji je prije govorio da će se Ukrajina morati odreći teritorija kako bi okončala rat, rekao je prošli tjedan kako vjeruje da je moguće da Kijev vrati sav teritorij koji je Rusija zauzela.

Washington već dugo dijeli obavještajne podatke s Kijevom, ali po pisanju Wall Street Journala novi podaci olakšali bi Ukrajini da gađa infrastrukturu kao što su rafinerije, naftovodi i elektrane kako bi Kremlj ostao bez prihoda i nafte.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je, reagirajući na ta izvješća u četvrtak, da je "korištenje cijele infrastrukture NATO-a i SAD-a za prikupljanje i prijenos obavještajnih podataka Ukrajincima očito".

Trump vrši pritisak na europske zemlje da prestanu kupovati rusku naftu kako bi pristao uvesti strože sankcije Moskvi.

Bijela kuća ni ukrajinska misija pri UN-u nisu imali komentara. Ruska misija pri UN-u također nije željela ništa komentirati.

SAD u ovom trenutku razmatra zahtjev Kijeva da mu pošalje krstareće projektile Tomahawk, koji imaju domet od 2500 kilometara pa bi mogli lako pogoditi Moskvu i većinu europskog dijela Rusije budu li lansirani iz Ukrajine.

Ukrajina proizvodi vlastite projektile dugog dometa Flamingo. Nije poznato koliko ih ima.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je ranije da projektili Tomahawk ne bi promijenili situaciju na bojištu, podsjetio je ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzja.