SAD evakuira vojnike iz Katra i Bahreina: Slijedi udar na Iran?!

Više stotina američkih vojnika evakuirano je iz vojnih baza u Kataru i Bahreinu, dok se napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne smiruju.

Evakuacija je započela iz zrakoplovne baze Al Udeid u Kataru, koja je prošlog ljeta bila meta iranskih raketnih napada. Iran je tada gađao bazu kao odmazdu za američko bombardiranje postrojenja za obogaćivanje uranija na svom teritoriju.

Situacija oko Irana ostaje napeta i nakon što su predstavnici Washingtona i Teherana ovog tjedna održali razgovore u Ženevi. Pregovori su završili bez konačnog dogovora, što dodatno povećava neizvjesnost u regiji.

Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara na Iran kako bi pojačao pritisak na Teheran u vezi s nuklearnim sporazumom, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na upućene izvore. Ipak, Trump je naglasio da i dalje daje prednost diplomatskom rješenju.

Prema istim izvorima, eventualni početni napad bio bi usmjeren na nekoliko vojnih ili vladinih objekata, a mogao bi biti izveden u roku od nekoliko dana. Za sada nema službene potvrde o konkretnim planovima, no pojačane vojne aktivnosti ukazuju na ozbiljnost trenutne situacije.

Američki nosač “Gerald R. Ford” ušao u Sredozemlje

Američki nosač zrakoplova USS “Gerald R. Ford”, u pratnji fregate, danas je prošao kroz Gibraltarski tjesnac i uplovio u Sredozemno more. Riječ je o potezu koji dolazi nakon što je predsjednik Donald Trump naredio raspoređivanje dodatnog nosača u regiju uslijed rastućih napetosti s Iranom.

“Gerald R. Ford”, koji se smatra najvećim nosačem zrakoplova na svijetu, prethodno je bio raspoređen u Karipskom moru, a sada se pridružuje nosaču USS “Abraham Lincoln”, koji je već angažiran na Bliskom istoku. Odluka o slanju dodatnih snaga donesena je dok traju pregovori između Washingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu.

Trump je ranije izjavio kako razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara na Iran kako bi pojačao pritisak u pregovorima, no nije iznio detalje.

Pod zapovjedništvom europskog zapovjedništva EUCOM-a u Europi je trenutno raspoređeno više od 100 borbenih zrakoplova, uključujući F-35, F-15, F-16 i F-22, uz potporu više od 75 zračnih tankera. Udarnu pomorsku snagu predvodi upravo “Gerald R. Ford” sa svojom flotom od više od 50 palubnih letjelica.

Istodobno, američko zapovjedništvo CENTCOM na Bliskom istoku upravlja s više od 110 borbenih zrakoplova te specijaliziranim letjelicama za rano upozoravanje, dok dodatnu potporu pruža nosač “Abraham Lincoln” s modernim F-35 i F/A-18 sustavima.