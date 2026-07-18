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NOVA ESKALACIJA

SAD i Iran nastavljaju s udarima

Piše 24sata,
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SAD i Iran nastavljaju s udarima
Foto: U.S. CENTRAL COMMAND/REUTERS
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Razmjena vatre praćena je i oštrom retorikom s obje strane. U petak je Mohsen Rezai, savjetnik iranskog vrhovnog vođe, upozorio da će Iran prijeći u ofenzivu ako se američki napadi uskoro ne zaustave...

Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su s razmjenom vojnih udara sedmu noć zaredom. U noći na subotu, 18. srpnja, američka je vojska izvela novu seriju napada na ciljeve u Iranu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da sporazum o prekidu vatre više ne vrijedi. Teheran je odgovorio napadima na američke baze u susjednim državama i zaprijetio daljnjom eskalacijom.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je kako su najnoviji udari izvedeni s namjerom "daljnjeg slabljenja vojnog potencijala Irana u skladu s uputama vrhovnog zapovjednika". Prema [izvješću koje je objavio BBC, ciljevi su uključivali objekte za nadzor, vojnu logističku infrastrukturu, podzemna skladišta oružja te infrastrukturu iranske ratne mornarice.

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Nedugo nakon američkih napada, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama koje su se čule u gradu Yazdu u središnjem Iranu, kao i na otoku Qeshmu te u luci Bandar Abbas, koja se nalazi u blizini strateški važnog Hormuškog tjesnaca. Teheran je optužio Washington da gađa i civilnu infrastrukturu, tvrdeći da je u napadima na pet mostova, željezničku postaju i zračnu luku u južnoj pokrajini Hormozgan poginulo sedam osoba. Washington je te tvrdnje opovrgnuo.

Iranski odgovor: Napadi na baze i prijetnje u Hormuškom tjesnacu

Kao odgovor na američke napade, Iran je lansirao rakete na američke vojne baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu i Saudijskoj Arabiji. Jordanska vojska objavila je da je presrela deset iranskih raketa, dok su društvene mreže kuvajtske vojske izvijestile o djelovanju protuzračne obrane. Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina potvrdilo je da su se oglasile sirene za zračnu uzbunu u blizini američke pomorske baze.

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Iranska Revolucionarna garda (IRGC) dodatno je zaoštrila situaciju tvrdnjama o incidentima na moru. IRGC je objavio da su se dva naftna tankera "aktivirala minu" dok su plovila južnom rutom u Hormuškom tjesnacu, koju kontrolira SAD. CENTCOM je tu izjavu odbacio kao lažnu, navodeći da je "ta tvrdnja, kao i većina onih koje dolaze iz IRGC-a, lažna". Kasnije je IRGC priopćio da su u zajedničkoj operaciji zaustavljena četiri broda koja su "prekršila pravila" plovidbe, no drugi izvori nisu potvrdili te incidente. Iranska državna televizija citirala je izjavu IRGC-a u kojoj se prijeti da, sve dok se ne zaustavi američka "agresija", iz regije "neće biti moguće izvesti ni kemijska gnojiva, ni jednu kap nafte i plina".

Rat riječima i eskalacija prijetnji

Razmjena vatre praćena je i oštrom retorikom s obje strane. U petak je Mohsen Rezai, savjetnik iranskog vrhovnog vođe, upozorio da će Iran prijeći u ofenzivu ako se američki napadi uskoro ne zaustave.

​- Ako se udari sa strane SAD-a nastave još nekoliko dana, prijeći ćemo na fazu sveobuhvatnih ofenzivnih operacija - citirala je državna televizija izjavu Rezaija.

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S druge strane, američki predsjednik Trump je još 15. srpnja, četvrtog dana uzastopnih napada, zaprijetio da će idućeg tjedna gađati iranske mostove i elektrane ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Takvi napadi predstavljali bi kršenje Ženevskih konvencija iz 1949. godine, koje zabranjuju udare na infrastrukturu ključnu za civilno stanovništvo. Kao odgovor, Iran se obratio svojim saveznicima, jemenskim Hutima, s porukom da budu spremni blokirati tranzitnu rutu za tankere kroz Crveno more ako SAD napadne iransku energetsku infrastrukturu.

Dužnosnici u Kuvajtu potvrdili su iranski napad u kojem je ozlijeđeno nekoliko kuvajtskih vojnika, a oštećeni su elektrana i postrojenje za desalinizaciju vode. Prema informacijama američkog partnera BBC-ja, televizijske kuće CBS News, u iranskim napadima na dvije vojne baze u Jordanu prošloga tjedna ranjeno je i nekoliko američkih vojnika.

*uz korištenje AI-ja

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