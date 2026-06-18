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NAKON SPORAZUMA

SAD i Iran sutra za isti stol: U Švicarskoj kreću prvi pregovori

Piše HINA,
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SAD i Iran sutra za isti stol: U Švicarskoj kreću prvi pregovori
Foto: Iran's Presidential website/WANA

Predstavnici Washingtona i Teherana trebali bi se sastati u švicarskom Buergenstocku uz posredovanje Pakistana i Katara kako bi započeli razgovore o provedbi dogovorenog sporazuma.

Početni pregovori između Sjedinjenih Država i Irana planirani su za petak u planinskom odmaralištu Buergenstocku u Švicarskoj, nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Washingtona, priopćila je u četvrtak švicarska vlada. „Kako stvari stoje, plan je i dalje da se SAD i Iran, zajedno s posrednicima Pakistanom i Katarom te drugim uključenim zemljama, sastanu sutra u Buergenstocku radi početnih pregovora o provedbi sporazuma. „Trenutno nema daljnjih informacija o rasporedu i detaljima ovog sastanka“, priopćilo je švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Pakistanski premijer Šehbaz Šarif je ranije u četvrtak na X-u objavio da će Pakistan, uz podršku kolege posrednika Katara, u petak u Švicarskoj biti domaćin službene ceremonije obilježavanja potpisivanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana i započeti razgovore na tehničkoj razini.

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Međutim, objava je kasnije izbrisana, a nova Šarifoova objava više nije spominjala Švicarsku.

Ranije su glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i američki dužnosnik izjavili da su američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian potpisali sporazum.

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Trump je u srijedu potpisao dokument u francuskom gradu Versaillesu, gdje ga je u palači nakon završetka summita G7 primio francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Video koji je Bijela kuća objavila na X-u prikazuje Trumpa kako potpisuje papirnatu verziju sporazuma. 

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Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je, prema državnim medijima, rekao da su Trump i Pezeškian digitalno potpisali sporazum. Rekao je da neće biti ceremonije potpisivanja u Švicarskoj.

Prema američkom novinskom portalu Axios, koji se pozvao na dvije osobe upoznate s tim pitanjem, cilj ranijeg potpisivanja bilo je brže ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

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