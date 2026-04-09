'SAD i Izrael su napravili istu grešku kao Rusi u Ukrajini. Iran ima taktiku kao nitko drugi'

Iako su Teheran i Washington proglasili prekid vatre i slavodobitno upisali pobjedu u petotjednom ratu, situacija na Bliskom istoku i dalje nije obećavajuća. Ironično, najkrvaviji dan rata stigao je nakon proglašenja prekida vatre kada je Izrael žestoko napao Bejrut i ubio preko 180 ljudi, a oko 1000 ranio i to u samo deset minuta.

Libanon je danas proglasio dan žalosti, a predsjednik Joseph Aoun opisao je izraelski napad na Bejrut kao masakr. Iran tvrdi da je Hormuz zatvoren i da će od sada države morati plaćati prolaz što nije bio slučaj prije 28. veljače.

Vojnopolitički analitičar i nekadašnji vojni izaslanik u Rusiji Marinko Ogorec, govori nam da je Hormuz iranski as u rukavu.

- Hormuški tjesnac je razlog ovih pregovora. Iran je pokazao da ga može blokirati, a pregovori i prekid vatre su upravo rezultat toga. Američka mornarica ne može deblokirati Hormuški tjesnac jer je za to potrebna kopnena invazija, ma koliko američka mornarica i zrakoplovstvo bili jaki. U Washingtonu su očito shvatili da bi tako nešto bilo preskupo pa su posegnuli za diplomacijom - rekao je Ogorec i podsjetio da Iran prije ovog rata nije naplaćivao prolaz kroz Hormuz, a sada hoće.

Eksplozija u Bejrutu

- Tjesnac im je karta u pregovorima, a što se tiče tih pregovora znakovito je da Trump pregovara mimo Izraela. Oni su najveći gubitnici u ovom sukobu. Izrael nije ostvario niti jedan svoj cilj u ovoj vojnoj operaciji, a dodatan alarm za njih je da je Trump očigledno pristupio Irancima bez njihovog znanja ili odobrenja. Netanyahuu i administraciji ne odgovara kraj rata jer bi onda morali odgovarati pred domaćim pravosuđem, s obzirom da su osumnjičeni za brojna kaznena dijela. Konstantan rat Netanyahua drži na vlasti. Treba dodati da paze i na reputaciju, a kraj rata s Iranom u ovom trenutku bi kod njih stvorio imidž gubitnika - rezonira Ogorec.

Katastrofalno podcijenili Iran

Dok se magla rata spuštala nad Iran, retorika u Tel Avivu i Washingtonu bila je da je dovoljan filigranski precizan udar i dekapitacija režima, te će se teokracija u Iranu raspasti, a Islamska Republika postati nova Venezuela, Irak ili Sirija.

- I Amerikanci i Izraelci su napravili katastrofalnu procjenu situacije i našli su se u ovom sukobu. Očekivali su da će u nekoliko dana riješiti Iran, Netanyahu je uvjerio Trumpa da će se situacija brzo riješiti kao u Venezueli, ali Iran nije Venezuela. Obavještajno su pogriješili kao i ruska vojna obavještajna služba GRU na primjeru Ukrajine. Problem isto što obavještajna služba odradi svoj posao, ali ona ne donosi odluke, to je uloga politike. Napravili su katastrofalnu procjenu situacije kao i Rusi prije invazije na Ukrajinu. To im je zajedničko, agresiji na Ukrajinu i agresiji na Iran prethodila je katastrofalna procjena protivnika - smatra Ogorec.

Dodaje da Izrael ne može sam protiv Irana, što je pokazao 12-dnevni rat, a najveća bojazan Tel Aviva je da će ih Trump napustiti.

- Postoji mogućnost da Trump postigne sporazum s Iranom i ostavi Izrael da se sam bori protiv njih. Ako bi se to dogodilo Izrael bi tražio izlaznu strategiju iz rata, oni i sada traže izlaznu strategiju kao što to radi Trump. Što se tiče pregovora prerano je pričati o njihovom ishodu, ali ova pauza odgovara i SAD-u i Iranu.

Odgovara Trumpu da dovede veće efektive na Bliski istok jer je vidljivo da je Iran iznenadio Ameriku. Iran im je uništio puno vojnih baza, izgubili su dosta vojne tehnike, prvenstveno skupe radare. Potrošili su veliku količinu projektila, navodno su zalihe raketa za presretanje dostupne za samo još par dana. Ista stvar je i s Iranom.

Nije istina da Iran ovim tempom može ratovati još najmanje pola godine, bez obzira na izjave ministra Arakčija, to je propaganda. Ovaj period bi mogli iskoristiti za obnovu zaliha - govori nam Ogorec, te dodaje da bi Iran predah između ratova mogao iskoristiti i za primanje pomoći od Rusije i Kine.

- Kina i Rusija im pružaju obavještajnu podršku putem satelita, ali postoji mogućnost da Kina iskoristi teren za testiranje svojeg oružja protiv američkog. Kineske sastavnice dolaze u Iran i onda ih Iranci sklope u sustav. Pitanje je, je li Iran koristio te kineske sustave kao što su protubrodske rakete CM-302. Treba uzeti u obzir da ni Iran vjerojatno nije pokazao sve što ima, prvenstveno rakete Fatah 2, a i sigurno će iz ovog rata izaći s novim iskustvom i raditi još kvalitetnije oružje. U ova dva tjedan mogu ozbiljno revitalizirati arsenal - govori Ogorec.

Posebna doktrina

Iran je usprkos 50 godina sankcija stvorio ozbiljnu vojnu silu koja se istovremeno bori protiv SAD-a i Izraela. Ključ preživljavanja režima i iranske odmazde, Ogorec vidi u posebnoj iranskoj doktrini poznatoj kao: Mozaična decentralizirana obrana.

Iranske rakete

- Kod svih oružanih snaga postoji hijerarhija od najviših do najnižih struktura. To tako funkcionira, ali kod Irana je totalno drukčija situacija nego bilo gdje drugdje u svijetu. Prvi dan su im ubili vojni i politički vrh, a oni su nastavili napade. To je zbog disperziranog vojnog zapovijedanja. Na lokalnoj razini imaju ljude koji samostalno vode operacije i ne čekaju naredbe od Teherana.

Niži zapovjednici imaju jako široke ovlasti u zapovijedanju i ako ne dođe zapovijed iz vrha kao što se svugdje radi, oni samostalno krenu djelovati. Prvi puta je sustav zapovijedanja postavljen na niže razine zapovijedanja i očigledno da su uspješni u tome. Važno je naglasiti da se tu radi o ofenzivnom načinu razmišljanja.

Iran nije u većoj mjeri koristio sustave zaštite, PZO jer su jednostavno shvatili da se ne mogu obraniti od SAD-a i Izraela i odlučili većinu napora staviti u ofenzivne sustave kako bi mogli gađati Izrael i američke baze, a to je jako iznenadilo SAD i Izrael. Oni su očekivali da će se Iran samo braniti, a Iran je odmah napao - rekao nam je Ogorec te dodao da postoji šansa da su lekciji učili od pada Sadama Huseina u Iraku, Gadafija u Libiji i Asada u Siriji gdje je dekapitacija jednog čovjeka i lidera dovela do kolapsa čitavih država.