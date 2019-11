Sad je idealno vrijeme da zaštitite svoj dom, evo i zašto

Uz standardne mjere opreza i policu osiguranja nekretnine možete mirno uživati u snježnim spustovima znajući da je vaš dom siguran. Ako još nemate policu, ne propustite priliku ugovoriti je do 15. prosinca jer bi vas Djed Božićnjak mogao iznenaditi s lijepim poklonom ispod bora: 20.000 kuna, televizorom ili računalom!



Spuštene rolete i svjetlo ukazuju da nikoga nema doma

Dok vi odmarate, lopovima počinje sezona! Kako vas na povratku s godišnjeg ne bi dočekalo iznenađenje, nađite osobu od povjerenja koja će povremeno obilaziti vaš dom, paliti svjetlo, skupiti poštu i odavati dojam da je netko prisutan. Spuštene rolete, navučene zavjese, mrak i pretrpan poštanski sandučić provalniku jasno poručuju da nikoga nema doma, pa ako dosad i niste imali običaj nekoga zadužiti da brine o vašem stanu ili kući dok vas nema, svakako to učinite. Protuprovalna vrata i kamere te dodatno osigurani prozori na kući također odbijaju lopove pa ako ih nemate, razmislite o tim dodatnim mjerama sigurnosti pogotovo ako često izbivate od kuće.



Novac i dragocjenosti preselite u banku

Nema groznijeg osjećaja od onog kad se vratite kući i shvatite da je netko nepoznat uzurpirao vaš prostor, narušio vašu intimu i poljuljao osjećaj sigurnosti koji ste imali kod kuće. Ljudi koji su to doživjeli, kažu da su to mnogo teže podnijeli od gubitka vrijedne imovine. Ako ste u prilici, nabavite protuprovalna vrata i alarm. Takva zaštita odbija lopove. Dragocjenosti i novac iz stana preselite u banku.



Ključu nije mjesto ispod otirača

Nipošto ne ostavljajte ključ ispod otirača, u tegli za cvijeće pored ulaza u kuću ili na nekom sličnom mjestu u koje će lopov prvo pogledati kako bi si možda prištedio muku s obijanjem brave. Radije ga ostavite susjedu u kojeg imate povjerenja. Netko vam ionako treba povremeno zaliti cvijeće i nahraniti mačku. Još je jedan dobar razlog za održavanje ovakvih dobrosusjedskih odnosa. Vaš dom može ugroziti i nezgoda poput puknuća cijevi, kratkog spoja…pa je dobro da netko može ući u stan dok vas nema i pozvati pomoć na vrijeme.



Isključite električne uređaje

Prije odlaska, svakako isključite sve električne uređaje (perilice rublja ili suđa, štednjak, televizor, klimu, sušilicu, ruter, modem....) Svi električni uređaji troše struju i dok nisu upaljeni, a ako ih isključite, uz uštedu struje spriječit ćete i štetu koju električni uređaji mogu pretrpjeti od indirektnog udara groma. Isključite i lampe, punjače za mobitele i sve male kućanske aparate kako u slučaju kratkog spoja ne bi došlo do požara. Ugasite sva svjetla i zavrnite slavine. Svakako ne zaboravite zavrnuti glavni ventil za vodu.



Fotografirajte skupe uređaje i stvari

Imate li kod kuće neku vrijednu zbirku, umjetnine, nakit ili neke druge dragocjenosti svakako ih fotografirajte prije odlaska. Čuvajte račune od proizvoda koje ste tek kupili jer vam sve to može poslužiti kao dokaz u slučaju štete.



Oprezno na društvenim mrežama

Ne objavljujte na društvenim mrežama kada, kamo i na koliko dugo idete ako baš ne morate jer vješti lopovi vrebaju i online. Želite li se pohvaliti, učinite to pred povjerljivom grupom prijatelja, a ne cijelom svijetu.



