SAD je povećao nagradu za uhićenje Madura na 50 mil. $

Sjedinjene Države udvostručile su nagradu za informacije koje bi dovele do uhićenja venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura na 50 milijuna dolara zbog optužbi za trgovinu drogom i veze s kriminalnim skupinama, objavila je američka državna odvjetnica Pam Bondi. U videu objavljenom u četvrtak navečer na X-u, Bondi je optužila Madura za suradnju s istaknutim kriminalnim skupinama poput Tren de Aragua i kartela Sinaloa. Venezuelanski ministar vanjskih poslova Yvan Gil rekao je na Telegramu da je ta objava "najsmješnija dimna zavjesa ikad viđena".

"Dok mi razotkrivamo terorističke zavjere orkestrirane iz njezine zemlje, ova žena izlazi s medijskim cirkusom kako bi udovoljila poraženoj krajnjoj desnici u Venezueli", rekao je Gil. "Dostojanstvo naše domovine nije na prodaju. Osuđujemo ovu grubu političko-propagandnu operaciju", dodao je.

Nagrada je prvi put određena na 15 milijuna dolara 2020. godine, kada su američki tužitelji optužili Madura za trgovinu drogom. U siječnju 2025. povećana je na 25 milijuna dolara, kada je Maduro položio prisegu za treći mandat, uz nove sankcije protiv visokih venezuelanskih dužnosnika.

U veljači je američki State Department formalno označio venezuelansku bandu Tren de Aragua kao stranu terorističku organizaciju, uz MS-13 i nekoliko meksičkih kartela. U srpnju je također označio Cartel de Los Soles kao globalnu terorističku organizaciju. Američki državni tajnik Marco Rubio u izjavi kasno u četvrtak rekao je da je Maduro više od desetljeća vođa Cartela de los Soles, koji je odgovoran za trgovinu drogom u Sjedinjene Države.