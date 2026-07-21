SAD nastavlja udare: Ovo je deseta noć napada na Iran

Američka vojska pokrenula je novi val napada na Iran, tvrdeći da su napadi usmjereni na smanjenje Teheranove sposobnosti ciljanja komercijalnih brodova u Hormuškom tjesnacu.

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je na platformi X da su napadi započeli u ponedjeljak u 23.30 po lokalnom vremenu u Iranu, a pritom nisu otkrili konkretne ciljeve.

Udari su označili desetu uzastopnu noć američkih napada na ciljeve u Iranu nakon što je Teheran izveo uzvratne napade na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji.