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NEMA MIRA

SAD nastavlja udare: Ovo je deseta noć napada na Iran

Piše HINA,
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SAD nastavlja udare: Ovo je deseta noć napada na Iran
Foto: U.S. Central Command
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Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je na platformi X da su napadi započeli u ponedjeljak u 23.30 po lokalnom vremenu u Iranu

Američka vojska pokrenula je novi val napada na Iran, tvrdeći da su napadi usmjereni na smanjenje Teheranove sposobnosti ciljanja komercijalnih brodova u Hormuškom tjesnacu.

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je na platformi X da su napadi započeli u ponedjeljak u 23.30 po lokalnom vremenu u Iranu, a pritom nisu otkrili konkretne ciljeve.

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Udari su označili desetu uzastopnu noć američkih napada na ciljeve u Iranu nakon što je Teheran izveo uzvratne napade na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji.

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